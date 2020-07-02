Yeni Call of Duty oyunun beta tarihi belli oldu

PS4'e özel olarak gerçekleştirilecek beta, oyunun ön siparişini veren herkes için 8 Ekim tarihinde başlayacak. Ayrıca 10-12 Ekim tarihlerinde de tüm PS4 kullanıcılarına açık olarak sunulacak. 15 Ekim tarihinde de PC ve Xbbox platformunda sipariş veren kullanıcılara açılacak olan beta, 17-19 Ekim'de tamamen açık olarak oynanılabilir olacak.Beta testleri sırasında tecrübe edilecek modlar açıklanmazken, Charlie Intel sitesinde paylaşılan bilgilere göre geçtiğimiz hafta yapılan PS4 alfa testlerinden daha fazla özelliği deneyimleme imkanı bulacağız. Ayrıca alfa testlerinde aşırı ölçüde güçlendirilmiş olan keskin nişancı silahlarının da beta sürümünde eski haline getirileceği Treyarch tasarımcısı Troy Flame tarafından attığı tweetle doğrulandı.Adından da anlaşılacağı gibi Soğuk Savaş döneminde geçecek olan oyun, yaşanmış olaylara da yer verecek. Ayrıca oyunun bir kısmının da Trabzon'da geçeceğini belirtelim.