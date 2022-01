Yeni Call of Duty oyunları PlayStation'a çıkmayabilir!

Microsoft'un bu hafta içerisinde Activision Blizzard'ın neredeyse 70 milyar dolara satın almasının yankıları sürüyor. Şirketin, yeni dönemde Sony PlayStation için oyun çıkarıp çıkarmayacağı konusunda birçok tartışma dönerken, sektörün önde gelen duyumcularından biri, Microsoft'un planlarının ne olduğuna dair iddialarda bulundu. İşte Microsoft'un Call of Duty yapımlarıyla ilgili düşünceleri



Call of Duty oyunları Xbox'a özel olabilir



Hatırlayabileceğiniz üzere gün içerisinde Microsoft'un Xbox departmanının CEO'su Phil Spencer'ın konuyla ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşmıştık. Spencer, mevcut Sony PlayStation oyuncularının, Activision oyunlarından koparılmayacağını söylemişti. Buna karşın buradaki 'mevcut' ibaresi birçok oyuncunun aklını karıştırmış ve yeni oyunların PlayStation'a gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.



Sektörün önde gelen duyumcularından biri olarak bilinen Jeff Grubb, gelen ısrarlı sorulara dayanamayarak resmi Twitter hesabından bir dizi tweet göndererek oyunculara içerden bilgiler paylaştı. Grubb, Call of Duty Warzone isimli oynaması ücretsiz CoD yapımının bütün platformlarda oynanabilir olacağını, buna karşın bugünden itibaren piyasaya çıkacak olan bütün ana Call of Duty oyunlarının sadece PC ve Xbox için piyasaya sürüleceğini iddia etti.



Microsoft'un Bethesda ile yapılan anlaşma sonrası birçok senaryo üzerinde çalıştığını, son olarak alınan kararın bu yapımların PlayStation markasına sunulmayarak sadece Game Pass abonelerine verilmesi olduğunu belirtti. Bu anlamda PlayStation'da yapılacak olan satışlarından kaybedilecek olan gelirin Game Pass'e yapılacak olan yatırıma darbe vuracağını kabul eden Jeff Grubb, Microsoft'un bu kaybı da göze aldığını düşünüyor.



Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması adeta oyun dünyasındaki bütün taşları yerinden oynattı. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler yaşanacak. Sizler de görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.



(Kaynak: shiftdelete.com)