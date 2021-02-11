Yeni Burak Yılmaz esintileri: Gökdeniz Bayrakdar

Kadrosunda Podolski, Nuri Şahin, Naldo, Sam, Kudriashov gibi tecrübeli isimleri barındıran Antalyaspor, genç oyuncularla da dikkat çekiyor. Kırmızı-Beyazlılar'da bu sezon lig maçlarında 8 genç oyuncu maç kadrosunda yer alırken, 7'si forma giyme şansı yakaladı. Genç oyuncular arasında en dikkat çeken isimler ise sezon başında Misli.com 2. Lig takımından transfer edilen Gökdeniz Bayrakdar ile alt yapıdan A takıma yükselen Bünyamin Balcı oldu.



Kupada da atıyor



Kocaelispor'dan takıma kazandırılan forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, ligde attığı 5 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Genç oyuncu 22 lig maçında toplam 1198 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası maçında da fileleri 2 kez havalandırırken bu sezon toplam 7 gole etki etti. 1.81 boyundaki Gökdeniz şimdiden birçok takımın transfer listesinin üst sıralarına adını yazdırırken Antalyaspor'da parlayan ve ardından Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri haline gelen Burak Yılmaz'a benzetiliyor.



