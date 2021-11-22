(YENİ BÖLÜM YASAK ELMA) 22 Kasım Pazartesi FOX TV izle

Yeni bölümünde Yasak Elma 121. bölüm izle heyecan dolu anlarıyla yine dikkatleri üzerine çekecek. Yasak Elma yeni bölümü 22 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlacak ve ekranlara gelerek seyirciyle buluşacak. Peki Yasak Elma yeni bölüm izle tek parça, Yasak Elma canlı izle FOXTV, Yasak Elma 121. bölüm, Son bölüm Yasak Elma özeti detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

22 Kasım 2021 11:17
(YENİ BÖLÜM YASAK ELMA) 22 Kasım Pazartesi FOX TV izle
Yasak Elma yeni bölüm izle FOXTV canlı yayın takip ederek 121. bölümüyle 22 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. İlgi ile takip edilen FOXTV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 22 Kasım 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Seyirciler yeni bölümde yine ilginç maceralar görülürken detaylı inceleme konusunda Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma yeni bölüm, Yasak Elma özeti, Yasak Elma yeni canlı izle 121. bölüm son full gibi detaylar belli oldu.
YASAK ELMA FOXTV CANLI İZLE FULL HD KESİNTİSİZ TIKLAYIN



YASAK ELMA 121. BÖLÜM ÖZET


Yıldız, Kumru'nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız'ın bir an önce ayrılmasını istiyordur.

Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir...

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Doğan'la ayrılığı sonrası Arzu'yu göndermeye yemin etmiştir. Çağatay, Yıldız'ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir…



YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA FULL




YASAK ELMA NEREDE ÇEKİLİYOR? Yasak Elma dizisi İstanbul'un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı'nda çekiliyor. Ayrıca dizide Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerin yanı sıra Beyoğlu bölgesinde de çekimler yapıldığı biliniyor.

YASAK ELMA DİZİSİNDEN ÇIKAN OYUNCULAR

Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.

Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan dizinin ekibine katıldı. Yasak Elma 121. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding'in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.

YASAK ELMA TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE, YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma sezon finali son bölüm yeni bölüm olarak 22 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Yasak Elma son bölüm 22 Kasım ile sezon finali yapıyor.

Son bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma yeni bölüm kesintisiz izle FOXTV HD seçeneği de bulunuyor. Dizi Yasak Elma 121. bölümünde yine ilginç anlar, kavgalar, entrikalar ve ihtiraslar olacak. Sevilen dizi ilgiyle takip ediliyor FOXTV ekranlarında Yasak Elma canlı izle 121. bölüm yeni izle seçeneğiyle yayınlanacak.

Diğer Haberler

Miguel Crespo'nun şutu: 103 km hız yaptı Fenerbahçe Miguel Crespo'nun şutu: 103 km hız yaptı
İlker Yağcıoğlu: 'Mesut, Pereira'yı ipten aldı' Fenerbahçe İlker Yağcıoğlu: "Mesut, Pereira'yı ipten aldı"
Nef Stadyumu'nun yeni logosu dev derbide görsel bir şölenle tanıtıldı Galatasaray Nef Stadyumu'nun yeni logosu dev derbide görsel bir şölenle tanıtıldı
Ercan Güven: 'Derbinin kahramanı Ali Koç'tur!' Fenerbahçe Ercan Güven: "Derbinin kahramanı Ali Koç'tur!"
Gürcan Bilgiç yazdı: 'Diriliş Fenerbahçe' Fenerbahçe Gürcan Bilgiç yazdı: "Diriliş Fenerbahçe"
Show TV izle canlı yayın (ÜÇ KURUŞ) 4. bölüm izle Gündem Show TV izle canlı yayın (ÜÇ KURUŞ) 4. bölüm izle
(4. BÖLÜM ÜÇ KURUŞ) izle yeni bölüm Show TV HD kesintisiz tek parça Gündem (4. BÖLÜM ÜÇ KURUŞ) izle yeni bölüm Show TV HD kesintisiz tek parça
Üç Kuruş (YENİ BÖLÜM) izle tek parça kesintisiz 22 Kasım Pazartesi Gündem Üç Kuruş (YENİ BÖLÜM) izle tek parça kesintisiz 22 Kasım Pazartesi
Üç Kuruş 4. bölüm Show TV izle HD tek parça kesintisiz Gündem Üç Kuruş 4. bölüm Show TV izle HD tek parça kesintisiz
Daha fazla göster
1 Igor Tudor, koronavirüse yakalandı
2 Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı
3 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
4 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
5 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
6 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
7 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
8 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
9 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
10 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
yukarı ok