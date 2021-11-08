Yeni bölüm Yasak Elma 119. bölüm izle, FOX yeni bölüm Yasak Elma 8 Kasım Pazartesi izle

Yeni bölümünde Yasak Elma 119. bölüm izle heyecan dolu anlarıyla yine dikkatleri üzerine çekecek. Yasak Elma yeni bölümü 8 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlacak ve ekranlara gelerek seyirciyle buluşacak. Peki Yasak Elma yeni bölüm izle tek parça, Yasak Elma canlı izle FOXTV, Yasak Elma 119. bölüm, Son bölüm Yasak Elma özeti detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

08 Kasım 2021 07:42
Yeni bölüm Yasak Elma 119. bölüm izle, FOX yeni bölüm Yasak Elma 8 Kasım Pazartesi izle
Yasak Elma yeni bölüm izle FOXTV canlı yayın takip ederek 119. bölümüyle 1 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. İlgi ile takip edilen FOXTV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 1 Kasım 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Seyirciler yeni bölümde yine ilginç maceralar görülürken detaylı inceleme konusunda Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma yeni bölüm, Yasak Elma özeti, Yasak Elma yeni canlı izle 119. bölüm son full gibi detaylar belli oldu.

Yasak Elma 8 Kasım 2021 Pazartesi akşamı saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak.
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YASAK ELMA 119. BÖLÜM ÖZET


Yıldız, Doğan'ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan'la yüzleşmeye gider. Doğan'ın söylediği bir sözle, Kumru'nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız'ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar. Çağatay ise Yıldız'ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder. Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır.




YASAK ELMA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yasak Elma dizisi İstanbul'un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı'nda çekiliyor. Ayrıca dizide Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerin yanı sıra Beyoğlu bölgesinde de çekimler yapıldığı biliniyor.

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE, YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma sezon finali son bölüm yeni bölüm olarak 8 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Yasak Elma son bölüm 8 Kasım ile sezon finali yapıyor.

Son bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma yeni bölüm kesintisiz izle FOXTV HD seçeneği de bulunuyor. Dizi Yasak Elma 119. bölümünde yine ilginç anlar, kavgalar, entrikalar ve ihtiraslar olacak. Sevilen dizi ilgiyle takip ediliyor FOXTV ekranlarında Yasak Elma canlı izle 119. bölüm yeni izle seçeneğiyle yayınlanacak.

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