Yeni bölüm Yargı izle 7. bölüm HD full tek parça, Yargı izle yeni bölüm (7. BÖLÜM)

Yargı izle 7. bölüm yeni dizi olarak ekranlara merhaba diyor. Kanal D'nin yeni dizisi olan Yargı konusu, Yargı izle 7. bölüm 31 Ekim Pazar günü ekranlara geliyor.

31 Ekim 2021 10:39
Yeni bölüm Yargı izle 7. bölüm HD full tek parça, Yargı izle yeni bölüm (7. BÖLÜM)
Yargı 31 Ekim Pazar akşamı 7. bölümü ile ekrana geliyor. Kanal D'nin yüksek rating beklediği dizileriden olan Yargı dizisinde birbirinden ünlü oyuncular ve ilginç senaryo seyirciyle bir araya gelecek. Yargı dizisi 31 Ekim Pazar Cumartesi günü saat 20:00'de 7. bölüm izle ekranlara gelecek.
Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

YARGI 7. BÖLÜM YENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



YARGI 7. BÖLÜM ÖZET  Ceylin ve Ilgaz'ın evlilik haberi, Pars ve Neva'yı hayal kırıklığına uğratır. Pars, soruşturmanın tıkanmasından hiç memnun değildir, üstelik onun da kardeşi Neva gibi kalbi kırılmıştır. Pars soruşturmanın peşini bırakmamaya, bunu yaparken de inanmadığı bu evliliği ikisinin başına bela etmeye kararlıdır.

YARGI 6. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA KESİNTİSİZ YOUTUBE

Kardeşini öldüren kişinin en yakını bildiği Engin çıkması Ceylin'i tarifsiz bir acıya boğar. İçinde yükselen öfke dayanılmazdır, Ceylin, Engin'i öldürmeye kararlıdır. Ilgaz ise, sezgilerinde haklı çıksa da Ceylin'in yıkılmışlığına dayanamaz ve bir karar verir. Hem Ceylin'i sakinleştirmek hem de, Engin'in katil olduğunu ispatlayabilmeleri için sert de olsa onu durdurmanın kendince bir yolunu bulur.

YARGI OYUNCULARI

"Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'in haricinde Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar.

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