(YENİ BÖLÜM UZAK ŞEHRİN MASALI) FOX 19 Eylül Pazar 2. bölüm tek parça kesintisiz

İzleme oranlarıyla büyük dikkat çene Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölüm Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm izle senaryosuyla ve oyuncularıyla yeniden büyük bir beklenti ile seyircinin karşısına çıkıyor.

19 Eylül 2021 11:30
(YENİ BÖLÜM UZAK ŞEHRİN MASALI) FOX 19 Eylül Pazar 2. bölüm tek parça kesintisiz
Yeni bölüm Uzak Şehrin Masalı FOX 2. bölüm olarak izlenebiliyor. FOX 2. bölümünde ekranlara gelen dizinin tek parça kesintisiz olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Uzak Şehrin Masalı 2. bölümü ile FOX TV'de 19 Eylül Pazar saat 20:00'de yayınlanacak.

UZAK ŞEHRİN MASALI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

UZAK ŞEHRİN MASALI 2. BÖLÜM ÖZET İZLE

Umay, ona oğlunu getiren Kürşat'ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat'ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat'a çok benzemektedir. Affan, Melik'i geri almak ve Umay'a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıkar. Yaka paça dayak yiyen Affan, Kürşat'tan çok şüphelenmiştir. Kimdir bu adam? Ama bu sefer de Sonay çıkar sahneye… Kürşat'ın kendi kocası olduğunu söyler. Herkes donakalır. Özellikle Murat, yıllar önce kaybettiği babasının yaşadığına kesinlikle inanmıyordur. Onun aranan kaçaklardan biri olduğuna emin olan Affan ile Murat, Kürşat'ı ihbar eder.

UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜMDE NE OLDU?

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir…

OYUNCULAR UZAK ŞEHRİN MASALI

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi 12 Eylül Pazar saat 20.00'de 2. bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

Uzak Şehrin Masalı"nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan'ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur. Sonunda Umay'ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe'ye yerleşmekten başka çaresi yoktur. Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars'ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur. Kürşat, Umay ve Sonay'ın yolları Eskitepe'de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay'ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir…

Diğer Haberler

Enner Valencia: 'Gollerimle görevimi yapmak istiyorum' Fenerbahçe Enner Valencia: "Gollerimle görevimi yapmak istiyorum"
Bilal Meşe'den Beşiktaş yorumu: 'Büyük takım olmak böyle bir şey' Beşiktaş Bilal Meşe'den Beşiktaş yorumu: "Büyük takım olmak böyle bir şey"
Fatih Terim'in son kurbanı Sarri oldu Galatasaray Fatih Terim'in son kurbanı Sarri oldu
Trabzonspor'da durdurulamayan ikili: Bakasetas - Nwakaeme Trabzonspor Trabzonspor'da durdurulamayan ikili: Bakasetas - Nwakaeme
Turgay Demir: 'Lütfen bir kurban kes Sergen hocam' Beşiktaş Turgay Demir: "Lütfen bir kurban kes Sergen hocam"
Sinan Vardar'dan Ghezzal yorumu: 'Hoş geldin sihirbaz' Beşiktaş Sinan Vardar'dan Ghezzal yorumu: "Hoş geldin sihirbaz"
Rizespor'dan Emre Belözoğlu sürprizi Fenerbahçe Rizespor'dan Emre Belözoğlu sürprizi
Beşiktaş'tan 250 milyon TL'lik anlaşma kapıda Beşiktaş Beşiktaş'tan 250 milyon TL'lik anlaşma kapıda
Deniz Çoban: 'Ali Şansalan normalin dışında bir atama' Fenerbahçe Deniz Çoban: "Ali Şansalan normalin dışında bir atama"
Daha fazla göster
1 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
2 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
3 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
4 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
5 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
6 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
7 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
8 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
9 4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
10 3 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
yukarı ok