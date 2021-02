Yeni bölüm Seni Çok Bekledim Star 3. bölüm full canlı yayın izle

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜM CANLI YAYIN, TIKLAYIN





. Hayranlarının merakla beklediği Özcan Deniz'in başrolünü oynadığı Seni Çok Bekledim izle 1. sezon 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni dizi Seni Çok Bekledim ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak ve 12 Şubat 2021 Cuma günü izleyicisi ile buluşacak.

Seni Çok Bekledim yeni dizi 3. bölüm StarTV'de ekranlara geliyor. Yeni bir aşk hikayesinin seyirci ile buluşacağı Seni Çok Bekledim dizisi iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide depremde dağılmış bir ailenin güçlü oğlu Özcan Deniz ve kalbi aşka kapalı bir kadın İrem Helvacıoğlu başrollerde yer alıyor. Seni Çok Bekledim nerede çekildi? Seni Çok Bekledim ilk bölüm izle, Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle, Canlı Seni Çok Bekledim tek parça, Seni Çok Bekledim 1. sezon 3. bölüm detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz.Annesiyle Kadir'in evinde karşılaşan Ayliz, Kadir'in açıklamalarını dinlemez ve kendisinden uzak durmasını ister. Kadir pes eder. Ayliz'i inandırmaya artık gücü kalmamıştır. Fakat Ayliz kısa sürede Kadir'e olan duygularının bastırılamayacak kadar güçlü olduğunu fark eder. Ancak yaşananlardan sonra Kadir'i ikna etmek kolay olmayacaktır.Erol ve Selo tekrar karşılaşır ve büyük bir kavga ederler. Bu kavga Selo'nun ailesiyle evden ayrılmasına ve büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olacaktır.Kadir'in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz'i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir'i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir'den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan'la evlenemez ama Kadir'den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.Seni Çok Bekledim dizisinin konusu şöyle: 13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.Yeni dizi Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Seni Çok Bekledim çekimleri yurtdışında yapıldı. Dizinin yurtdışı çekimleri Katar'ın Doha kentinde gerçekleşti. Doha'da bulunan Mesaieed Çölü'nden gerçekleşen çekimler dikkat çekti. Dizi Katar'da çekilen ilk Türk dizisi ünvanını aldı.Yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisinin 3. bölümü 12 Şubat 2021 Cuma günü Star TV'de yayınlanıyor. Hayranları yeni dizi Seni Çok Bekledim olarak ilk bölümünü saat 20:00'de StarTV de yayınlanacak.