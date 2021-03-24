Yeni bölüm Sadakatsiz izle 23. bölüm canlı, 23 Mart Çarşamba Sadakatsiz
Sadakatsiz 23. bölümünü izleyiciler merakla bekliyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 24 Mart Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 23. bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle, Sadakatsiz canlı yayın full, Sadakatsiz 23. bölüm izle 20:00'de yayınlanacak. Senaryosu ve oyunculuklarıyla Sadakatsiz yeni bölümü merak konusu oldu ve Sadakatsiz son bölümde neler olacak herkes bekleyişe geçti. Sadakatsiz dizisi oyuncuları, sadakatsiz tek parça izle, sadakatsiz nerede çekiliyor cevapları haberimizde...
Kanal D'nin en çok izlenen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü 23. bölümüyle ekranlara geliyor ve izleyiciler merak ediyor. Dizinin 24 Mart Çarşamba günü yayınlanacak son bölümden sonra takip ediliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor.
İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanıyor. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı. Sadakatsiz 23. bölüm 24 Mart 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.
SADAKATSİZ 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK, YENİ BÖLÜM ÖZET
SADAKATSİZ 24. BÖLÜM ÖZET
Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ, NELER OLDU?
Volkan oğlu ile, Asya'nın evindedir ve Ali'nin psikolojisi için gerekli olan buluşmalardan birisini gerçekleştirmektedir. Oyun oynayarak geçirdikleri akşamı Volkan, Asya'ya karşı kullanmak ister. Keyifli gece sonunda Asya'ya yeniden aile olabileceklerini hissettiren cümleler kurar. Asya ise Volkan'ı, soğuk bir surat ile dinlemektedir.
Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Cansu Dere (Asya Arslan)
Caner Cindoruk (Volkan Arslan)
Melis Sezen (Derin Güçlü)
Eren Vurdem (Mert Gelik)
Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)
Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)
Nazlı Bulum (Nil Tetik)
Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)
Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)
Alp Akar (Ali Arslan)
Özge Özder (Derya Samanlı)
Burak Sergen (Haluk Güçlü)
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 17 Şubat Çarşamba günü Sadakatsiz 22. bölümü yeni bölüm olarak yayınlanacak.
Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz 17 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni dizi Sadakatsiz ilk bölümünden itibaren herkesi ekran başına kilitlemişti.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE
SADAKATSİZ 23. BÖLÜM İZLE NE ZAMAN
Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz 23. bölüm 24 Mart 2021 Çarşamba saat 20:00'de yeni bölüm full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.