Yeni bölüm Sadakatsiz 3 Mart Çarşamba izle, Sadakatsiz yeni bölüm youtube kesintisiz

Sadakatsiz 20. bölümünü izleyiciler merakla bekliyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 3 Mart Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 20. bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle, Sadakatsiz canlı yayın full, Sadakatsiz 20. bölüm izle 20:00'de yayınlanacak. Senaryosu ve oyunculuklarıyla Sadakatsiz yeni bölümü merak konusu oldu ve Sadakatsiz son bölümde neler olacak herkes bekleyişe geçti. Sadakatsiz dizisi oyuncuları, sadakatsiz tek parça izle, sadakatsiz nerede çekiliyor cevapları haberimizde...

03 Mart 2021 10:42
Yeni bölüm Sadakatsiz 3 Mart Çarşamba izle, Sadakatsiz yeni bölüm youtube kesintisiz
Kanal D'nin en çok izlenen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü 20. bölümüyle ekranlara geliyor ve izleyiciler merak ediyor. Dizinin 3 Mart Çarşamba günü yayınlanacak son bölümden sonra takip ediliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 3 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanıyor. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.
Sadakatsiz 20. bölüm 3 Mart 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

SADAKATSİZ 20. BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D TIKLAYIN 

SADAKATSİZ 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK, YENİ BÖLÜM ÖZET

 

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ, NELER OLDU?

Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir. Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?
SADAKATSİZ 11. BÖLÜM ÖZET İZLE TEK PARÇA

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alır. Ancak çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğrar. Asya'nın evine gizlice girip saldıran kişi kim? Asya kurtulacak mı?

SADAKATSİZ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak?

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM'DE NELER OLDU

Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ DİZİ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)



SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 10 Şubat Çarşamba günü Sadakatsiz 17. bölümü yeni bölüm olarak yayınlanacak.

Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni dizi Sadakatsiz ilk bölümünden itibaren herkesi ekran başına kilitlemişti.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE



SADAKATSİZ 20. BÖLÜM İZLE NE ZAMAN

Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz 20. bölüm 3 Mart 2021 Çarşamba saat 20:00'de yeni bölüm full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.

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