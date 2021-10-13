Yeni bölüm Sadakatsiz 13 Ekim Çarşamba Cuma (34. BÖLÜM)

Sadakatsiz izle yeni sezon yeni bölüm, Sadakatsiz 34. bölüm yeni sezon Kanal D merakla bekleniyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 13 Ekim Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 34. bölüm yeni sezon izle, Sadakatsiz Kanal D izle şeklinde yapılan araştırmalarda Sadakatsiz dizisinin bu hafta yayınlanacağı öğrenildi. İşte detaylar...

13 Ekim 2021 15:28
Yeni bölüm Sadakatsiz 13 Ekim Çarşamba Cuma (34. BÖLÜM)
Sadakatsiz 13 Ekim 2021 Çarşamba yeni sezon yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen bölümlerin başında gelen Sadakatsiz 34. bölüm, Sadakatsiz yeni bölüm, Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D'de yayınlanıyor. Sadakatsiz 34. bölüm yeni sezon 13 Ekim 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 13 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. 
SADAKATSİZ 34. BÖLÜM YENİ SEZON İZLE TIKLA



SADAKATSİZ 34. BÖLÜM ÖZET

Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ, NELER OLDU?
Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.

Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden habersizdir…

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ DİZİ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI



Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)



SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 13 Ekim Çarşamba günü Sadakatsiz 34. bölümü olarak yayınlanacak.

Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz geçen hafta yayınlanmamıştı ancak bu hafta Çarşamba günü yeni bölüm yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE NE ZAMAN

Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz son bölüm yeni sezon 13 Ekim Çarşamba 2021 saat 20:00'de full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.

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