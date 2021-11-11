Yeni bölüm Misafir tek parça kesintisiz izle, Misafir yeni bölüm izle 1. bölüm FOX TV HD

Misafir 1. bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlanıyor ve hayranları saat 20:00'de başlayacak diziyi merakla bekliyor. Vatandaşlar, Misafir 1. bölüm olarak ekranlara gelecek dizinin yeni bölümünde başrol oyuncularının performanslarını, senaryoyu ve konuları izlemeyi bekliyor.

11 Kasım 2021 09:46
Yeni bölüm Misafir tek parça kesintisiz izle, Misafir yeni bölüm izle 1. bölüm FOX TV HD
İzle Misafir 1. bölüm olarak ekranlara gelecek yeni dizi, yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ekranlara gelmek için dizinin 1. bölüm 11 Kasım Perşembe Misafir Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Ozan Dolnay, Bülent Şakrak'ın oynadığı dizi rating sıralamasında zirveye çıkmak için çabalıyor.
Uzun süren sessizliğinin ardından Hazal Kaya Misafir 1. bölüm izle ekranlara geliyor ve 11 Kasım Perşembe günü yayınlanma tarihi bekleniyor.

MİSAFİR 1. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİSAFİR 1. BÖLÜM ÖZET

Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem'in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.

MİSAFİR OYUNCULARI KİMDİR?

FOX TV dizisi 11 Kasım 2021 Perşembe günü başlayacak ve Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan oynuyor.

MİSAFİR 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı ve yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı 11 Kasım Perşembe saat 20.00'de 1. bölümüyle yayınlanacak "Misafir"de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.

MİSAFİR TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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