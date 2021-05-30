Yeni bölüm Menajerimi Ara Pazar 20:00 izle (39. bölüm)

MENAJERİMİ ARA 39. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





Alper'in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda'nın sert tepkisiyle karşılaşır. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalır. Mustafa Kırantepe, Çukur'un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bunun üzerine, dizinin idari yapımcısı da Kırantepe'nin menajeri Kıraç'tan yardım ister. Kıraç ise hem Çukur'un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe'yi bulmak için gözünü karartır. Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine çıkarlar. Öte yandan, Dicle ve Çınar'ın oyuncuları Timur ve Didem, ayrılma kararı alır. İkilinin sonu gelmeyen tartışmaları sonucu aldıkları ayrılma kararı, birlikte yer aldıkları reklam kampanyası ve dizinin akıbetini zora sokarken Dicle ve Çınar, Timur ve Didem'in ayrılmaması için güçlerini birleştirir. Peride ise senaristinin senaryosunun çalınması kriziyle karşı karşıya kalır.

La Casa De Papel projesi için düşündükleri oyuncular son anda farklı sebeplerden dolayı gelemeyince üç menajer çok sinirlenir. Bunun üzerine Dicle, önceden tanıdığı Alper için harekete geçer. Dicle, Ceyda'nın ajanstan kaçırdığı Alper'e La Casa De Papel'deki rolden bahsederken onu Ego Ajans'tan vazgeçmemesi konusunda ikna etmek için elinden geleni yapar. Dicle, bir yandan Alper'le görüşmelerini sürdürürken bir yandan da çocuk oyuncusu Melek'in şiddet gördüğü gerçeğiyle baş başa kalır. Öte yandan, Ay Yapım'ın yeni projesi 'Ada Masalı'nın yönetmeni, Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'la çalışmak ister. Ayça'nın menajeri Kıraç ile Alp'in menajeri Çınar, başrol fırsatını kaçırmamak için oyuncularını var olan projelerinden çıkartmanın yollarını ararlar.

Ünlü dizi sevenlerini yeni bölüm StarTV HD online izle 39. bölüm youtube tek parça izle detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Star'da yayınlanan ve ilgiyle izlenen Menajerimi Ara son bölüm izle yayınlanıyor. Tarihlerden 10 Ocak Pazar günü Menajerini Ara son bölüm yayınlanacak ve yeni bölüm ile ekranlarda olacak. StarTV'de yayınlanan Manejerimi Ara dizisi uyarlama dizisi olarak karşımıza çıkıyor ve 39. bölüm canlı izle yeni full izle detayları bulunuyor.Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç ÖzdalBabasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir. Fakat sahneler özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor. Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Ego manajerlik ajansı çekimleri İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un gözde mekanlarından birisi olan Ataşehir'deki lüks konutlarda Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ediyor.Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?Yapım: Ay YapımYapımcı: Kerem ÇatayYönetmen: Ali BilginSenaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtakİdari Yapımcı: Ali Demir2. Yönetmen: Elif TurgayGörüntü Yönetmeni: Selim DemiratarSanat Yönetmeni: İsmail DurmazMüzik: Saki Çimen, Uğur AteşKıraç: Barış FalayFeris: Canan ErgüderÇınar: Fatih ArtmanDicle: Ahsen EroğluBarış: Deniz Can AktaşPeride: Ayşe Nil ŞamlıoğluBeren: Yaprak MedineGülin: Gamze KaradumanJülide: Nazlı Senem ÜnalEmrah: Semi SırtıkkızılBekir: Bedir BedirMayda: Aslı MavitanLeyla: Pınar ÜnsalMeral: Buse Sinem İrenEce: Duygu ŞenSedef: Melisa SedaAydın: Beran KotanMenajerimi Ara dizisi StarTV 30 Mayıs Pazar akşamında izleyicilerini bekliyor. İzleyiciler Pazar günü saat 20:00'de ekran başına geçerek izlemeye koyulacak.Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümleriyle Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni bölüm Menajerimi Ara 39. bölümüyle 30 Mayıs Pazar günü Star TV'de yayınlanacak ve saat 20:00'de başlayacak.