Yeni bölüm Masumlar Apartmanı tek parça 12 Ekim Salı izle TRT 1

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.

Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

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Yeni bölüm Masumlar Apartmanı dizisinde son bölümde yaşananların devamında ortaya çıkan olaylar gün yüzüne çıkacak ve yeniden izleyicisini ekrana kilitleyen anlara şahitlik edilecek. Rating sıralamasının zirvesinde yer alan TRT 1'de canlı yayınlanan dizisinin ikinci sezonu da beklenen ilgiyi gördü ve 12 Ekim 2021 Salı günü saat 20:00'de izleyiciler tarafından 42. bölüm olarak ekranlarda bekleniyor.İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 42. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 42. bölüm ekranlara 12 Ekim Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 42. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 12 Ekim Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 42. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.Masumlar Apartmanı yeni bölüm bekleyenler arasında 42. bölüm izle, Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı 42. bölüm TRT 1 full izle seçeneklerini merak edenler bulunuyor. Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın başrol olarak oyunculuklarının yanı sıra senaryonun orjinalliği ve izleyicileri içine çeken ilginç konularıyla yayın hayatına başladığı günden bu yana ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın 42. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.