Yeni bölüm Masumlar Apartmanı izle 45. bölüm, Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz tek parça reklamsız canlı yayın 45. bölüm

Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya'yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya'nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.

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