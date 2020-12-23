Yeni bölüm Kuruluş Osman 39. bölüm ATV HD izle canlı (23 Aralık Çarşamba)
Kuruluş Osman 39. bölüm tek parça izle 23 Aralık Çarşamba meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük hayranları bulunan Kuruluş Osman 39. bölüm tek parça izle konusunda yapılan araştırmaların oldukça yüksek olduğu belli oldu. Kuruluş Osman 23 Aralık 2020 Çarşamba bölümünde yaşananlar yine solukları kesti ve büyük ilgiyle takip edildi. İzleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler Kuruluş Osman sezon finali izle, Kuruluş Osman son bölüm, 23 Aralık Çarşamba Kuruluş Osman sezon finali tek parça, Kuruluş Osman 39. bölüm tek parça için haberimize göz atabilirsiniz...
Kuruluş Osman 23 Aralık Çarşamba 39. bölüm izle tek parça full hd olarak yayınlandı ve yarışmanın takipçileri çok büyük bir hayran kitlesi ile diziyi izledi. 27 bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı.
Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle sezon finalinde buluştu ve 23 Aralık tarihinde izleyiciler televizyon başına kilitlendi. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Kuurluş Osman 39. bölüm izle full hd ile birlikte Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm tek parça diyerek yeni bölümü izleyebilirsiniz...
Kuruluş Osman dizisi 23 Aralık Çarşamba günü ATV'de yeni bölüm yayınlanacak ve 39. bölüm seyirciyle buluşacak.
Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?
KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜM NE ZAMAN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK?
Kuruluş Osman yeni sezon 40. bölüm tarihi belli oldu. 40. bölüm Kuruluş Osman 23 Aralık Çarşamba akşamı yayınlandı ancak ne zaman yeni sezon yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler Kuruluş Osman 40 bölüm 30