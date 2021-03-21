Yeni bölüm kesintisiz full Arıza Pazar canlı yayınm 21 Mart izle tek parça

Aksiyon dolu anların nefes kestiği tanıtımda Ali Rıza babasının aradığını Halide'ye söylerken, İhtiyar'ın sözleri akıllara "Ali Rıza'ya gerçeği söyleyecek mi?" sorusunu getiriyor. Burak ve Murat, Ali Rıza'ya haber sızdıran kişiyi öğrenmek isterken, Füsun'un tedirgin hali dikkat çekiyor. Ali Rıza, Haşmet Ağa ve Aslan'ın, Burak ve Mithat ile karşı karşıya geldiği anlarda gerilim giderek yükselirken, savaş bayrakları çekiliyor.



Haşmet(Ahmet Mümtaz Taylan) evine yapılan saldırının ardından, Mithat'tan(Ali Rıza Kubilay) Burak'ı(Olgun Toker) yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban(Rüzgar Aksoy) ise Ali Rıza'nın(Tolga Sarıtaş) her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar. Melek, Haşmet'i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak'tı" der. Aslan ise Ali Rıza'nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı bir sürpriz ile karşılaşırlar.

İhtiyar tüm bu yaşananlardan sonra Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatların gizli toplantısını basar. Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.

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