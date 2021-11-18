Yeni bölüm Kanal D HD izle Camdaki Kız 20. bölüm, Camdaki Kız 20. bölüm izle son bölüm

Camdaki Kız yeni bölüm olarak 20. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 18 Kasım Perşembe 20. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.

18 Kasım 2021 11:20
Yeni bölüm Kanal D HD izle Camdaki Kız 20. bölüm, Camdaki Kız 20. bölüm izle son bölüm
Yeni bölüm Camdaki Kız 20. bölüm açıklaması yapıldı ve hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 18 Kasım Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 19. bölüm yayınlanacak.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ile birlikte Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent gibi oyuncuların oynadığı Camdaki Kız 20. bölüm 18 Kasım Perşembe izle yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ 20. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CAMDAKİ KIZ 20. BÖLÜM ÖZET



Camdaki Kız 20. Bölüm Fragmanı yayında! Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?

CAMDAKİ KIZ 19. BÖLÜM ÖZET

Camdaki Kız 19. bölüm özeti, Sedat'ın ayrılık açıklamasından sonra Nalan yıkılmıştır. Kandırıldığını düşünürken bir taraftan da aşkını kaybedecek olmanın acısını yaşar. Feride'nin sözleri ise aklında yankılanır. Hayri ise Nalan'a destek olmak için yanı başında beklemektedir.



CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 SON BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE

Camdaki Kız son bölümünde yaşananlar, Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.



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