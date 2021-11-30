Yeni bölüm izle Masumlar Apartmanı 49. bölüm (30 Kasım Salı)

Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan'ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir.

Safiye'nin korktuğu başına gelir ve Tomris'in hastalığını kaptığını fark eder. Kendini karantinaya alırken evdekileri de kendinden uzaklaştırmak için dışarı gönderir. Ancak Hikmet durumu fırsata çevirir ve Safiye'ye bakmaları için bir araya getirmek istediği iki kişiyi eve çağırır. Naci, Safiye'nin yanında olmak ister ve onun tüm itirazlarına rağmen eve gelir.

Gülben, Esat'ın bir arkadaşıyla tanışacağı için çok heyecanlıdır. Fakat buluşmaya babasıyla birlikte gitmek zorunda kalınca işler sarpa sarar ve Hikmet hem Gülben'i hem Esat'ı çok zor durumda bırakacak bir şey yapar.

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Masumlar Apartmanı 49. bölüm ekranlara geliyor ve TRT 1 ekranlarında vatandaşlar yeni bölümü merak içerisinde bekliyor. Yeni bölümde Masumlar Apartmanı bir çok beklenen yenilik ve değişiklik ekranlara gelecek ve Masumlar Apartmanı 49. bölüm izle olarak yansıyacak.Han, Ceylan'la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan'dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han'ın itirazlarına rağmen Ceylan'ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan'ın sergisini gezerler. Safiye, Naci'yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.Masumlar Apartmanı yeni bölüm bekleyenler arasında 49. bölüm izle, Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı 49. bölüm TRT 1 full izle seçeneklerini merak edenler bulunuyor. Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın başrol olarak oyunculuklarının yanı sıra senaryonun orjinalliği ve izleyicileri içine çeken ilginç konularıyla yayın hayatına başladığı günden bu yana ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın 49. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 49. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 49. bölüm ekranlara 30 Kasım Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 49. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 30 Kasım Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 49. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.