(YENİ BÖLÜM) Gönül Dağı izle 34. bölüm, Tek parça kesintisiz Gönül Dağı son bölüm izle

Gönül Dağı 34. bölüm yeni bölüm 2 Ekim Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 34. bölüm izle sezon finali büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 34. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.



GÖNÜL DAĞI 34. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kasabada kalma kararının ardından Dilek ve Taner'in alacağı karar ne olacaktır? Ailesiyle ilgili gerçeklerin izinde ilerleyen Kenan, amacına ulaşabilecek midir?



Minibüs ihalesinin zamanı gelmiştir. Sefer ihaleyi almak için hazırlık yapar fakat bu defa karşısında dişli bir rakip vardır. Sefer ihaleyi alabilecek midir?





Ramazan'ın Asuman'ı kaçırması kasabada işlerin karışmasına neden olmuştur. Taner ve Veysel bir yandan bu durumu toparlamak için çabalarken öbür yandan Münir'in duymaması için uğraşırlar. Ancak Münir her şeyi öğrenir ve işler iyice çıkmaza girer. Bu karışıklıkta Asuman ve Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?



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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.



GÖNÜL DAĞI İZLE YENİ BÖLÜM







Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...