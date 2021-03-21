Yeni bölüm FOX Pazar Kefaret 21 Mart 2021 izle, Pazar tek parça kesintisiz Kefaret izle

KEFARET 21 MART PAZAR FOX TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN







KEFARET FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Kefaret full 21 Mart 2021 Pazar günü saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.





Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 21 Mart Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 18. bölüm izle seçenekleri bulunuyor.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.



KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ahmet, Arzu ile ilişkisinin basına düşmesi sonrası işinden olunca bunalıma girer ve Zeynep'in çiftliğindeki köy evine sığınır. Meltem, Ahmet'e boşanma davası açar ve uzaklaştırma kararı çıkartır. Son anda polis baskınından kurtulan Arzu kendisini ihbar eden ve bütün parasına el koyanın kim olduğunu araştırmaktadır. Zeynep ve Sinan nikah için gün alırlar ancak Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olacaktır. Nikah günü yaklaşır ancak Sinan'dan hiçbir haber alınamamaktadır.



KEFARET SON BÖLÜM İZLE











İzle 21 Mart 2021 Pazar yeni bölümünü izleyecek olan izleyiciler konusunda Kefaret yeni bölüm son bölüm izle, 21 Mart Pazar Canlı yayın Kefaret izle yeni, Nurgül Yeşilçay Mert Fırat canlı izle 21 Mart tarihinde ekranlarda. Kefaret son bölüm FOXTV detayları.Kefaret FOXTV canlı yayın olarak 18. bölümü merakla vatandaşlara tarafından takip ediliyor. Canlı izle Kefaret dizisi son bölüm ile birlikte televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümüyle Kefaret 21 Mart Pazar günü yayınlanıyor ve bu bölümde heyecanlı anlar izleyicilerin beğenisine sunulacak.Sinan'ın kayıp haberi çiftliğe bomba gibi düşerken Arzu'nun zorla tuttuğu Meltem ve bebeğini zor günler beklemektedir. Ahmet, Arzu'nun Cansu'yu takas etme talebini reddeder ve telefonu yüzüne kapatır. Fulya meslekten atılmak pahasına Sinan'ı bulabilmek için sıra dışı yöntemlere başvururken Emre de Alp'in de yardımını alarak Meltem'i aramaktadır. Ahmet'in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır.Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.Dram25 FilmKoray Şahin & Fırat ParlakMesude ErarslanMahinur Ergun & Melih ÇamArzu Ersan DeligözSaki Çimen & Uğur Ateş: Necmettin AkdenizEmİne İnan YildirNilay Koçak MeralÖzgen Ece HendekKefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.