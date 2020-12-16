Yeni bölüm Doğduğun Ev Kaderindir bugün canlı yayın TV8

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yeni bölüm heyecanı son bölüm olarak canlı yayın izlenebilir. Canlı yayın TV8'de son bölüm yayınlanacak ve merak edenler saatini beklemeye çoktan koyulmuş durumda. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir 16 Aralık 2020 Çarşamba günü ekranlara gelecek ancak saat kaçta? Çarşamba saat kaçta ne zaman hangi kanalda? Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde.Zeynep'in kararlı tutumuyla bir kez daha karşı karşıya kalan Mehdi bu kadarının haksızlık olduğunu düşünmeye başlar. Artık kendisinin de farklı bir yol izlemesinin zamanı geldiğini düşünür. Önüne konulan boşanma dilekçesiyle daha da hırslanır ve kritik bir karara imza atar.Doğduğun Ev Kaderindir 23. Bölüm Mehdi, öfkeden Zeynep'in arabasını parçaladı. Daha sonra ablasının vurulduğu haberini alan Mehdi yıkılır. Yoğun bakımdaki ablasıyla konuşan Mehdi, hüngür hüngür ağlar. Müjgan, Mehdi'nin kollarında can verir. Ablasının ölümüyle gözü dönen Mehdi, Burhan'ın üvey oğlunu boğazlar. Zeynep, Mehdi'yi sakinleştirmeye çalışır.Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.