Yeni bölüm Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm HD izle TV8 canlı, 23 Aralık 2020 Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir yeni izle

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yeni bölüm TV8 ekranlarında canlı izle heyecanı son bölüm olarak canlı yayın izlenebilir. Canlı yayın 25. bölüm Doğduğun Ev Kaderindir TV8'de son bölüm yayınlanacak ve merak edenler saatini beklemeye çoktan koyulmuş durumda. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir 23 Aralık 2020 Çarşamba günü ekranlara gelecek ancak saat kaçta? 23 Aralık Çarşamba saat kaçta ne zaman hangi kanalda? Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde.Zeynep'in kararlı tutumuyla bir kez daha karşı karşıya kalan Mehdi bu kadarının haksızlık olduğunu düşünmeye başlar. Artık kendisinin de farklı bir yol izlemesinin zamanı geldiğini düşünür. Önüne konulan boşanma dilekçesiyle daha da hırslanır ve kritik bir karara imza atar.Doğduğun Ev Kaderindir 23. Bölüm Mehdi, öfkeden Zeynep'in arabasını parçaladı. Daha sonra ablasının vurulduğu haberini alan Mehdi yıkılır. Yoğun bakımdaki ablasıyla konuşan Mehdi, hüngür hüngür ağlar. Müjgan, Mehdi'nin kollarında can verir. Ablasının ölümüyle gözü dönen Mehdi, Burhan'ın üvey oğlunu boğazlar. Zeynep, Mehdi'yi sakinleştirmeye çalışır.Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.Uzaklaştırma kararı Mehdi'yi derinden etkiler. Zeynep'e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi'nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış'a sığınır. Bu sayede de Barış'ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'da çeşitli mekanlarda çekilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Beşiktaş ve Beykoz ilçelerinde çekimleri yapılıyor.