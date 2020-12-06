Yeni Bölüm canlı yayın Menajerimi Ara 6 Aralık 2020 (Menajerimi Ara nerede çekiliyor Ego Ajans)

Star TV dizisi Menajerimi Ara 6 Aralık 2020 Pazar saat 20:00'de son bölüm yayınlanacak. En çok ilgi çeken dizilerden biri olan Menajerimi ara yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Televizyon izleyicileri tarafından yeni bölümleri merakla beklenen Menajerimi ara dizisi yeni bölümü 6 Aralık Pazar günü yayınlanıyor. Yeni bölümde yine izleyiciler menajerimi ara dizisinde yeni ünlü konuk oyuncuları görecekler ve beklenenin dışında yeni gelişmelere şahit olacaklar. Menajerimi ara yeni bölüm izle, menajerimi ara 6 Aralık Pazar 2020 son bölümü canlı yeni canlı izlemek için haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Aralık 2020 10:00
Yeni Bölüm canlı yayın Menajerimi Ara 6 Aralık 2020 (Menajerimi Ara nerede çekiliyor Ego Ajans)
Star'da yayınlanan ve ilgiyle izlenen Menajerimi Ara son bölüm izle yayınlanıyor. Tarihlerden 6 Aralık Pazar günü Menajerini Ara son bölüm yayınlanacak ve yeni bölüm ile ekranlarda olacak. Menajerimi ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Yaprak Medine gibi isimler yer alıyor. Dizide Barış Falay Kıraç'a, Canan Ergürder Feris'e, Fatih Artman Çınar'a, Ahsen Eroğlu Dicle'ye, Deniz Can Aktaş Barış'a hayat veriyor. Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise Peride karakterini canlandırıyor.

Menajerimi Ara 6 Aralık Pazar 2020 Star TV'de saat 20:00'de son bölüm yayınlanacak.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM
Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

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MENAJERİMİ ARA 15. BÖLÜM SON BÖLÜM FRAGMAN TANITIM FİLMİ

 
Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal

Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?

MENAJERİMİ ARA DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir. Fakat sahneler özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor. Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Ego manajerlik ajansı çekimleri İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un gözde mekanlarından birisi olan Ataşehir'deki lüks konutlarda Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ediyor. 



MANEJERİMİ ARA DİZİSİ OYUNCULARI

Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?

Yapım Ekibi

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Yönetmen: Ali Bilgin
Senaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak
İdari Yapımcı: Ali Demir
2. Yönetmen: Elif Turgay
Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar
Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz
Müzik: Saki Çimen, Uğur Ateş



Oyuncular

Kıraç: Barış Falay
Feris: Canan Ergüder
Çınar: Fatih Artman
Dicle: Ahsen Eroğlu
Barış: Deniz Can Aktaş
Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
Beren: Yaprak Medine
Gülin: Gamze Karaduman
Jülide: Nazlı Senem Ünal
Emrah: Semi Sırtıkkızıl
Bekir: Bedir Bedir
Mayda: Aslı Mavitan
Leyla: Pınar Ünsal
Meral: Buse Sinem İren
Ece: Duygu Şen
Sedef: Melisa Seda
Aydın: Beran Kotan



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