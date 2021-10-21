Yeni bölüm Camdaki Kız izle 21 Ekim Perşembe, Camdaki Kız izle tek parça kesintisiz reklamsız 16. bölüm

Camdaki Kız 16. bölüm izle seyirciler tarafından ilgiyle takip edilyor ve bekleniyor. Yeni bölüm Camdaki Kız tek parça reklamsız olarak yayınlanıyor ve 16. bölümde 21 Ekim Perşembe Kanal D'de yayınlanıyor ve yaşanan olayları hayranları izlemek için can atıyor. Camdaki Kız yeni bölüm izle, Camdaki Kız son bölüm tek parça reklamsız, Camdaki Kız 16. bölüm detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz...

21 Ekim 2021 09:56
Yeni bölüm Camdaki Kız izle 21 Ekim Perşembe, Camdaki Kız izle tek parça kesintisiz reklamsız 16. bölüm
Camdaki Kız yeni sezon 16. bölüm Kanal D ekranlarında izleniyor ve 21 Ekim Perşembe günü yayınlanıyor. İlgiyle izlenen Camdaki Kız'ın yeni bölümünde yine Burcu Biricik'in yanı sıra Cihangir Ceyhan da diziye 16. bölümde giriş yapıyor ve ilgiyle izlenen diziyi seyirciler bekliyor.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran ve ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız izlemek isteyenler yeni bölümü bekliyor. Yeni bölümde Camdaki Kız 16. bölüm olarak 21 Ekim Perşembe günü yayınlanacak ve ekranlara gelecek.
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CAMDAKİ KIZ 16. BÖLÜM ÖZET

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feride'lere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZET


Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feride'lere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

Hayri Sedat'ın Nalan'ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri'den hoşlanmıştır. Levent'in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır…



SON BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE



Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.

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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI 21 Ekim Perşembe günü 16. bölümü Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

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