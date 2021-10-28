(YENİ BÖLÜM) Camdaki Kız 17. bölüm Kanal D HD izle

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Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız yeni bölümünde neler olacak, Camdaki Kız 17. bölüm vatandaşlar tarafından ilgiyle merak ediliyor. İzleyenler Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün yayınlanacak 28 Ekim Perşembe günü ekranları başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'ın ilişkisindeki gerçekler ortaya çıkarken Cana karakterinin de Sedat üzerindeki etkisi artıyor.Camdaki Kız yeni sezon 17. bölüm Kanal D ekranlarında izleniyor ve 28 Ekim Perşembe günü yayınlanıyor. İlgiyle izlenen Camdaki Kız'ın yeni bölümünde yine Burcu Biricik'in yanı sıra Cihangir Ceyhan da diziye 17. bölümde giriş yapıyor ve ilgiyle izlenen diziyi seyirciler bekliyor.Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.28 Ekim Perşembe günü 17. bölümü Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul TülekCamdaki Kız izlemek isteyenler son bölümü takip ederek istediği an bu heyecan veren diziye ulaşabiliyor. İzlemek isteyenler Camdaki Kız son bölüm, Camdaki Kız yeni bölüm izle, Camdaki Kız full izle, Camdaki Kız reklamsız tek parça diyerek araştırmalarını yapıyor.