Yeni bölüm Aziz Show TV HD izle 1. bölüm, 5 Kasım Cuma Aziz 1. bölüm Show TV HD izle

Aziz dizisi birinci bölümü (İZLE) Show TV'de başlıyor. Büyük prodüksiyonla rating rekorları kırmaya hazırlanan Aziz 1. bölüm izle seyircilerin meraklı bekleyişi bulunuyor. İlk bölüm Aziz konusu özeti nedir, Aziz 1. bölüm izle tek parça kesintisiz full canlı yayın olarak ekranlardaki yerini aldı.Aziz 1. bölüm Show TV'de 5 Kasım Cuma günü saat 20:00'de birinci bölüm yayınlanıyor.Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur.Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği merak uyandıran dizisi "Aziz" Cuma akşamı izleyicilerle buluşuyor. Aziz'in izleyiciyi 1930'lu yıllara götürecek büyülü atmosferini gözler önüne seren tanıtım ilgiyi artırırken Aziz (Murat Yıldırım) ile Dilruba (Damla Sönmez) arasındaki uyum ise dikkatleri çekti.Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın paylaştığı; ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aziz 5 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.Sanat ve dekor ekibinin yanı sıra döneme ait meydan, evler ve sokakların yapımında 264 kişi görev aldı. 817 ton demir, 400 m3 kereste, 1000 LT boyanın kullanıldığı setin aksesuar ve kostümleri de özel olarak tasarlandı. Kullanılan pek çok obje sıfırdan üretilirken 200'den fazla kıyafetin tasarımı gerçekleştirildi.Show TV'de yayınlanacak olan Aziz 1. bölüm olarak ekranlara geliyor ve hayranlarının meraklı bekleyişi son buluyor. Aziz 1. bölümü 5 Kasım Cuma ekranlara gelecek.