(YENİ BÖLÜM) Aşk Mantık İntikam 14. bölüm izle

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Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için şehir dışına gitme planı yapsa da Ozan yine karşısına çıkmıştır ve bu defa Esra'nın kaçacak yeri yoktur. Esra kendini Ozan'la Antalya'da bulur. Üstelik Ozan, Esra ve Çınar'ın Antalya'da çalışmasının önünü kesmiştir. Uçağı Ozan'ın türlü oyunları yüzünden kaçırdığını öğrenen Çınar deliye döner. Bir an evvel Antalya'ya gitmenin yollarını ararken beklemediği bir haberle sarsılır. Çağla ise Ozan'ın, Esra'nın peşinden gidişini gururuna yediremez. Ozan ve Esra'nın sonunu getirecek bir plan hazırlar. Ozan İstanbul'a döndüğünde Çağla'ya boşanmak istediğini söyler fakat Çağla'nın yaptığı hamle, Esra ve Ozan'ın arasına aşılması zor bir engel koyacaktır.

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Aşk mantık intikam 24 Eylül Cuma günü yeni bölüm olarak FOX TV ekranlarında seyircisiyle kaldığı yerden buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinen ilginç maceraların yanı sıra başrol oyuncularının sürüklediği 14. bölüm olarak ekranlara gelecek.Çınar, Esra'ya Antalya'ya yerleşmeyi teklif eder. Yakındakiler uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan'dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir. Ozan'ın tek derdi ise Esra'yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir. Her denemesi Esra'nın reddiyle sonuçlansa da Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Sonunda bir yolunu bulup Esra'ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan'a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan'ın son hamlesi ise şok edici olacaktır.Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 24 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.