Yeni bölüm Arka Sokaklar 589. bölüm Cuma izle

Arka Sokaklar Kanal D'de 589. bölümü 7 Mayıs Cuma günü yayınlanıyor. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 7 Mayıs Cuma günü 589. bölümü ile ekranlara geliyor. Ekranlara gelen yeni bölümde Arka Sokaklar 589. bölümünde neler olacak, yeni bölüm Arka Sokaklar ne zaman yayınlanıyor detayları için haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 11:06
Yeni bölüm Arka Sokaklar 589. bölüm Cuma izle
Arka Sokaklar yeni bölümü 7 Mayıs Cuma günü Kanal D'de yayınlanıyor. Yeni bölüm Arka Sokaklar yine heyecanlı anlarıyla izleyicileri ekran başına geçirecek. Senaryosu ve çekimleri ile uzun yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar 589. bölümüyle yine dikkat çekiyor.
Arka Sokaklar dizisi 15 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve yeni bölümü ile bu hafta da rating listesinde zirvenin en büyük adayı.

Arka Sokaklar yeni bölüm 589. bölüm 7 Mayıs Salı saat 20:00'de yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN




ARKA SOKAKLAR 589. BÖLÜM ÖZET

Aycan, kocasının kirli işlerini yürütürken baltayı taşa vuruyor. Cemal'i cezaevinde ifşa etmesinin ardından Ezgi, sevdiği adamı kötü duruma düşüren Aycan'ın peşine düşüyor. Aycan, kaçmaya yeltendiği sırada Ezgi onu kıskıvrak yakalar. Cemal'in başına kötü bir şey gelmesi durumunda Aycan'ı öldürmekle tehdit eder. Aycan, iki arada bir derede kalır ve cezaevinin yolunu tutar.
Bu sırada Mesut, özel görevle yine teröristlerin peşine düşer. Operasyon için İstanbul'dan ayrılmasına neden olan kişi ise, Selin'in eski sevgilisi Savcı Faruk'tur. Selin bir kez daha aynı döngünün içine girmekten dolayı mutsuzdur.

Hüsnü ise, rehine olayı yüzünden Savcı Faruk tarafından sorgulanıyor. Hüsnü, azılı bir suçlunun kaçırdığı rehineyi kurtardığı sırada adamı vurur; fakat, 3 el ateş etmesi başını yakar.



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZET

Cemal, gizli görevle cezaevine giriyor ve deşifre oluyor!

Ekip, uyuşturucu şebekesini bitirmek için operasyonlarını sıklaştırır. Hakan ve Cemal gizli görevle şebekenin içine sızarlar; fakat, ikisi de deşifre olur. Hakan, Korhan'ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda kapana kısılır. Ekip, son anda yetişerek Hakan'ı kurtarmayı başarır. Cemal ise, cezaevine girerek Korhan'a yakın pozisyonda operasyona devam eder. Korhan, eşi Aycan ile telefonda görüntülü konuşunca Cemal deşifre olur. Korhan ve adamlarından hızlı davranan Cemal, cebinden çıkardığı bıçakla Korhan'ı rehin alır. Cemal, Hakan kadar şanslı değildir; çünkü, içeride uyuşturucu şebekesinin adamlarının arasında kalmıştır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM OYUNCULARI

Zafer Ergin
Şevket Çoruh
Özgür Ozan
Alp Korkmaz
Ozan Çobanoğlu
Oya Okar
Merve Oflaz
Yiğitcan Ergin
Ela Yörüklü

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR

Arka Sokaklar dizisi 15. sezon Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölüm Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında 7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanıyor.

Diğer Haberler

(SON DAKİKA) Arka Sokaklar Cuma yeni bölüm izle Gündem (SON DAKİKA) Arka Sokaklar Cuma yeni bölüm izle
Yeni bölüm Arka Sokaklar 589. bölüm Cuma izle Gündem Yeni bölüm Arka Sokaklar 589. bölüm Cuma izle
Arka Sokaklar 7 Mayıs 2021 Cuma izle canlı yayın (YENİ BÖLÜM) Gündem Arka Sokaklar 7 Mayıs 2021 Cuma izle canlı yayın (YENİ BÖLÜM)
Arka Sokaklar 589. bölüm izle Kanal D HD full Gündem Arka Sokaklar 589. bölüm izle Kanal D HD full
Lille taraftarından, Burak Yılmaz'a büyük destek Lille Lille taraftarından, Burak Yılmaz'a büyük destek
Arka Sokaklar yeni bölüm izle (589. BÖLÜM) Kanal D HD full Gündem Arka Sokaklar yeni bölüm izle (589. BÖLÜM) Kanal D HD full
Fatih Terim, 4 forma için kararsız! Galatasaray Fatih Terim, 4 forma için kararsız!
Derbide Beşiktaş'ın hücum hattı belli oldu Beşiktaş Derbide Beşiktaş'ın hücum hattı belli oldu
Emre Belözoğlu'ndan Gökhan Gönül ile özel görüşme Fenerbahçe Emre Belözoğlu'ndan Gökhan Gönül ile özel görüşme
Daha fazla göster
İFTAR SAATLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
NAMAZ VAKİTLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok