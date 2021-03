Yeni bölüm Arıza tek parça 26. bölüm Pazar Show TV (14 Mart 2021)

Ali Rıza İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Tolga Sarıtaş'ın başrolünde oynadığı Arıza son bölüm ile birlikte yeni bölüm izle 26. bölüm hangi kanalda saat kaçta detayları ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Arıza yeni bölüm 26. bölüm izle Show TV'de ekran başında hayranları tarafından bekleniyor. Arıza 14 Mart Pazar günü canlı yayın ShowTV yayınında Yeni bölüm Arıza 26. bölüm Pazar günü 14 Mart tarihinde ShowTV ekranlarında yayınlanacak. Arıza 26. bölüm tek parça izle hayranlarının karşısına çıkıyor. Yeni bölüm Arıza 26. bölüm canlı izle tek parça full yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak.Haşmet Ağa ile Ali Rıza'nın arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede Haşmet, Halide'yi bulamadığı için Ali Rıza'ya sert tepki gösteriyor. Ali Rıza ise Halide'yi bulmak için her şeyi yapabileceğini ifade ederken, "Onlara istediklerini vereceğim." sözleri dikkat çekiyor. Ali Rıza'nın aklındaki plan ise büyük merak uyandırıyor.Ali Rıza, Balaban'ı arayarak Halide'nin yerini öğrenmeye çalışır ama Balaban, Halide'yi kendisinin kaçırmadığını söyler. İhtiyar ise bu işin arkasında Balaban'ın olduğunu düşünür ve Burak'a, Balaban'ı kendisine getirmesini emreder. Halide, tutsak edildiği yerde karşısına çıkan Balaban'dan, ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyler duyar ve şoke olur. İhtiyar, Balaban'ı karşısına oturtur ama ona masada bir yer vermeye şimdilik niyetli değildir, ta ki Ali Rıza ve Halide'yi bekleyen sürprize şahit olana dek.Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza son bölümünde Ali Rıza İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen Arıza dizisi İstanbul'da Çamlıca tepesi, Ortaköy sırtları, Üsküdar ve Beykoz gibi ilçelerde çekiliyor.Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.