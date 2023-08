Yeni bir tarih yazmaya hazır: Erdem Can!

"BURAYA GELMEM 20 YIL SÜRDÜ"

"LİYAKAT SAHİBİ OLUP BU GÜNLERİ BEKLEDİM"

"ANADOLU EFES İLE DAHA BAŞKA BİR FOTOĞRAF"

"TÜM OYUNCULARIM KONSANTRE!"

"GERÇEKTEN YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ VAR"









"NBA'DAN AVRUPA'YA; TERSİNE GÖÇ" ''Şimdi zeki, oyun zekası yüksek olan oyuncuların tecrübe ile doğru orantılı olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü tecrübesi olmayan ancak zeki bir oyuncuyu doğru çalışma yöntemiyle ve doğru takım kimyasıyla yukarı çekebilirsiniz. Geçen yıl Türk Telekom'a aldığımız oyuncuların çoğu da genç ve potansiyeli olan oyunculardı. Daha önceki senelerde performansları azalmaya başlamış olsa bile geçen sene doğru takım kimyasıyla oyuncu potansiyellerini ortaya çıkardıkları için başarılı olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu yıl da gerçekten yetenekli oyunculara sahip olduğumuzu, EuroLeague seviyesinde başarılı olabilecek hem basketbol zekasına hem de karaktere sahip olduğunu düşündüğümüz oyuncularımız çok fazla. Umarım doğru kimyayı bir araya getiririz ve bunu ortaya çıkarabiliriz.''

''Yani bu EuroLeague'de dünya spor marketinde olduğu gibi finansal güçle doğru orantılı. Futbolda da Arap kulüpleri üst sıralara çıkıyor çünkü finansal olarak inanılmaz kontratlar öneriyorlar. Dolayısıyla bir ligin kalitesi tabi ki oynanan oyun kadar oyuncu varlığıyla da doğru orantılı. Bu yüzden Avrupa'daki iyi oyuncuların NBA'e gitmesi kadar doğal bir şey yok. Finansal olarak EuroLeague bunu karşılayabilir durumda değil. Ama tersine de bir göç başlamış durumda. O da NBA'de daha önce üst sıralardan pick yapmış önemli isimlerin Avrupa'ya gelmesi gibi bir durumda söz konusu. Bunun Avrupa basketboluna onların uyumu, Avrupa basketboluna getirecekleri yeni rüzgarı zaman gösterecek.''



"BİR BOŞLUK VAR, DOLMASI GEREK"









"PLAY-IN, EUROLEAGUE'DE HEYECANI ARTIRACAK" ''Aslında bir önceki soruyla doğru orantılı olarak bu doğası olarak bir dalga yaratacak. Çünkü bir boşluk oluşuyor, o boşluğun dolması gerekiyor. O boşlukta NBA'de bu tür tecrübeleri yaşamış oyuncuların EuroLeague'e gelmesi gibi bir tersine göç durumu oluşuyor. Dolayısıyla bu fiziki olarak olacaktır. Ancak oyuncuların vereceği performans mesela Kemba Walker şu anlamda özel bir oyuncu. Kemba Walker dediğiniz gibi franchise olmuş, defalarca all-star olmuş, büyük istatistikler yapmış bir oyuncu. Şimdi bu oyuncularla Kemba Walker'ı aynı kefeye koymak doğru olur mu onu bilemiyorum. Onun dışında diğer isimlerde önemli isimler gerçekten. Ancak ya uzun sakatlık hikayeleri olmuş olan oyuncular ya da adapte olamamış, tutunamamış oyuncular. Dante Exum da Kemba'dan farklı bir örnek. Çünkü Dante ile ben Utah Jazz ile defalarca çalıştım. O zaman çok ciddi sakatlıklar geçirdi. Sakatlıklar geçirdiği içinde yüzde yüzüyle oynar duruma gelemedi. Tekrar Avrupa'ya geldi. Müthiş bir koç Zeljko Obradovic'le çalışarak belli bir seviyeye getirdi ve rotaston oyuncusu olarak döndü. Zaten son dönemde rotasyon durumuna düşmüş bir oyuncuyken buraya döndü. Finansal anlamda da çok büyük kaygılarla buraya geldiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla o buraya gelen oyuncuların ne kadar konsantre olacağıyla doğru orantılı bence. Ve Avrupa basketboluna ne kadar adapte olmak isteyecekleriyle doğru orantılı.''

"İDOLÜM AYDIN ÖRS; VARLIĞIYLA ÖNEMLİ"

''İdolüm Aydın Örs'tü. O benim için önemli bir simgeydi. Örnek alıyordum her şeyiyle. Ve Zeljko Obradovic. Ne mutlu ki birini yakından tanıyorum, keşke çalışma fırsatı bulabilseydim ama hala bizim idolümüz olarak Aydın Örs. Varlığıyla, önderliğiyle çok önemli bir isim. Obradovic'te onun gibi bir koçun dünya basketbolunda şu an olduğunu düşünmüyorum. Çok uzun bir sürede dünya basketboluna onun gibi bir koçun geleceğini düşünmüyorum.



"DONCIC VE CURRY'İ İZLEMEKTEN ZEVK ALIYORUM"

''NBA'de izlemekten en çok zevk aldığım oyuncu Doncic. Çünkü topla birlikte yapabildikleri inanılmaz gerçekten. Stephen Curry'i söyleyebilirim şu an faal oyuncular içerisinde."

''Hep aynı şeyi söylüyorum ama bir gün bu adam Avrupa ve dünyanın en değerli koçlarından biriydi diyebilmesi insanların.''

''Orhan Pamuk'un Kafam Bir Tuhaf kitabını çok seviyorum. Şimdi Sana Gül Bahçesi Vadetmedim diye bir kitap var.

''En sevmediğimi söyleyeyim, bakla. Bakla hiç sevmem onun dışında her şeyi yerim.''



"İSTANBUL FANATİĞİ DEĞİLİM ANKARALIYIM"

''En rahat ettiğim yer Yeni Zelanda'ydı. Müthiş bir ülke. Gerçekten huzurlu bir yer. Şehir olarak çok şehir var. İstanbul fanatiği değilim, Ankaralıyım. Şehir olarakta heralde Malaga'yı söyleyebilirim.



"EN BÜYÜK KAHRAMANLARIM BABAM VE ATATÜRK"

''Babam ve Mustafa Kemal Atatürk diyebiliriz.''









"ANADOLU EFESLİLER BİZİMLE BİRLİKTE OLSUN" ''Dürüst ol ve haksızlığa boyun eğme.''

''Gurur verici, umarım devam ettirebiliriz bunu. Anadolu Efes taraftarı basketbol izlemeye geliyor. Umarım bizde doğru basketbolu, doğru mücadeleyi ortaya koyarsak onların bizle olmak isteyeceği bir ortam yaratacağız. Bizle birlikte olsunlar, yanımızda olsunlar.''

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, geçmiş kariyeri, önümüzdeki sezon planlamaları ve gelecek kariyeri hakkında Sporx'ten Hakan Celep'e özel açıklamalarda bulundu.İşte Erdem Can ile yaptığımız keyifli röportaj:''Aslında çok hızlı çıkmadım. Şöyle ki, ben 1999 yılında başladım antrenörlüğe. Dolayısıyla 19 yaşındaydım başlarken. Üniversite okuyordum aynı anda. Orada Mülkiye Spor Okulları ile başladım. Spor okullarında çalıştıktan sonra yani 1 sene sonra altyapıda antrenörlüğe başladım. Altyapı sorumluluğuna kadar devam ettim. 2003 yılına kadar da altyapı antrenörlüğü yaptım. 2003 yılında Banvit'te ilk defa birinci lig düzeyinde asistan koç olarak göreve başladım. Dolayısıyla 2003 yılından bu güne kadar baktığınızda üzerinden 20 yıl geçmiş. Yani aslında bu o kadar basamakları hızlı tırmandım diye bir durum değil. O tarihçeyi anlatacak olursam, 2003 yılında başladım, 2006 yılında Yeni Zelanda milli takımı ile dünya şampiyonasında yardımcı antrenörlük yaptım. Yabancı bir milli takımla Dünya Şampiyonası'nda çalışan ilk Türk antrenör oldum. 2008-2009 senesinde Yunanistan'da çalıştım asistan koç olarak. Yunan Ligi'nde çalışan ilk Türk koç oldum o zamanlarda. Tekrar geri geldim Türkiye'ye. Türk Telekom'da o zamanlar önce 2. lig takımında asistan koç olarak çalıştım. Ondan sonra 2010-2011 sezonunda Olin Edirne'de yardımcı antrenör olarak başladım. Sonra Fenerbahçe'ye geldim asistan koç olarak. Zeljko ile çalışma fırsatı buldum. Bunları anlatıyorum çünkü bunların kronolojik sıralaması var ve 20 yıl sürdü. İnsanların düşündüğü gibi 42 yaşına geldi, basamakları çabuk tırmandı değil, 2003 yılından 2023 yılına kadar geçen birinci lig, Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları düzeyinde geçen bir 20 yıl vardı. Belki asistan koç olarak geçti ama çok önemli koçlarla çalıştığımı düşünüyorum, hem Türk hem yabancı koçlarla. Dolayısıyla o kadar çabuk bir süreç olmadı.''"İlk günden beri hedefleri olan bir insan olarak hareket ettim. Her zaman kendime büyük hedefler koydum ama o hedeflere bir an evvel ulaşmayı değil... İyi çalışıp, dürüst olup, doğru işleri yapıp o fırsatları kendi emeğimle yaratmaya çalıştım. Ben emeğe, liyakate inanan bir insanım. Liyakat sahibi olup bu günlerin gelmesini bekledim."Anadolu Efes'in o yılki mevcut koçu ayrılıp Panathinaikos'la anlaştıktan sonra Türk Telekom'dan izin alarak Anadolu Efes'le görüştük, genel menajerimiz Alper Yılmaz'la. Görüşmemiz öyle oldu. Görüşmemizden sonra birkaç aday vardı. Benim fikrimi aldılar, nasıl bir basketbol oynatmak istediğimi. Ondan sonra da tekrar bana geri döndüklerinde Türk Telekom'un izni dahilinde süreci ilerlettik ve anlaştık.''''Gidenler kesinlikle çok değerli oyunculardı. Buraya emek veren değerli oyunculardı. Bunu kimse zaten inkar edemez, zaten kazanılan kupalarlada bu ortada. Biz yeni oluşturduğumuz kadroda bir kere enerjiye ve aç olmaya çok inanıyoruz. Takım kimyasını aç oyuncularla, başarıya istekli oyuncularla yaşamak istiyoruz. Başarının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden yeni transferlerimizde bu tip oyuncuları seçtik. Yetenekli, ilerisi için başarı vaat eden oyuncular olduğunu düşündüğümüz oyuncularla da anlaştık. Türk oyunculara süre ve sorumluluk vermek istiyoruz. Dolayısıyla daha başka bir fotoğraf çizmek istiyoruz. Bu fotoğrafla başarılı olmak istiyoruz. Her zaman bu güne kadar süre geldiği gibi tüm Türkiye'nin saygı duyduğu ve herkesin mutlu olduğu bir takım yaratmak istiyoruz.''''Aslında ipucu verir. Çünkü oradaki temel şeyimizde her gün daha iyiye gitmek ve agresif oynamaktı. Sahayı koşmak, topu doğru yerleşimle paylaşmaktı. Burada da istediğimiz şey o. Ona uygun bir yapı oluşturmaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz, ama evet Türk Telekom'da oynatmak istediğime benzer bir basketbol oynatmak istiyorum.''''Şu ana kadar oyuncularla olan iletişimimiz iyi. Yani mutlaka her biriyle birkaç defa mutlaka görüşüyorum. Nasıl olduklarını, bireysel çalışmalarının nasıl gittiğini, oynayacağımız basketbolla ilgili planları her biriyle hem yüz yüze konuştum hem de telefonlaşarak konuştum. Şu ana kadar geri dönüşler olumlu ama bizim işimiz genelde sahada gerçekler ortaya çıkar. O yüzden ben çok fazla şeyi konuşarak vaat etmeyi seven biri değilim. Bunları sahada göstermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Her birinin gerçekten konsantre olduğunu hissediyorum. O konsantrasyonda bu kadar yetenekli bir takımda aynı açlık düzeyinde olursak güzel bir basketbol oynayacağımızı düşünüyorum.''''Bence yüzde 100 mücadeleyi arttırır. Bir kere Avrupa'da çok önemli bir şey var o da ev sahibi olma avantajı. Play-in'de bir takımla oynadığınız zaman herhangi birinde son rauntta size geldiği zaman onuncu takım güçlü bir taraftar olan bir takımsa eğer play-in sonunda bile play-off'ta karşılaşsanız yine zorlu bir rakip sizi bekliyor olacak. Dolayısıyla bence bu play-in heyecanı arttıracak ve diğer takımlara daha fazla umut ve şans vereceği için son haftalara kadar takımların play-off'tan kopsa bile play-in'den kopmamak için yarışta olacağı bir süreci getirecek. Bence marketing açısından önemli bir hamle bu. Ben çok negatif bakmıyorum.''''Olympiakos, Milutinov gibi çok çok önemli bir ekleme yaptı. Büyük bir basketbol aklını aldı. Tabi ki Vezenkov farklı bir oyuncuydu onu kaybettiler ama Olympiakos çok ciddi bir aday. Panathinaikos'un yaptığı transferler ortada. Son 10 yılın en pahalı, en flaş transferlerini yapan ekip. Dolayısıyla üzerlerinde şampiyonluk baskısı olacak. Barcelona'nın yaptığı transferler ortada. Özellikle rotasyonda NBA'den çok önemli isimleri kattılar. Real Madrid zaten aynı sistemi yıllardır taşıyan bir kulüp. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler ortada. Yani 16 tane çok değerli oyuncuya sahipler. Monaco, Kemba Walker'ı ekledi. Takımların hemen hepsi çok iddialı takımlar. Daha saymadıklarım vardır muhakkak. Çok zor bir lig bizi bekliyor.''