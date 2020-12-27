Yeni asgari ücret maaş ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı nedir?

Vatandaşlar asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ne kadar? Yeni asgari ücret kaç para? sorularının cevabını öğrenmeye çalışıyor. Yapılan resmi toplantılar ve görüşmeler neticesinde asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin sorular cevabını arıyor. 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret miktarı belli mi? asgari ücret maaşı artış zam oranı konusuyla ilgili bilgileri sizler için derledik.Asgari ücret ödenebilecen en düşük maaş miktarıdır ve asgari ücretin 2021 yılında ne kadar zam alacağı beklentisi sürüyor. Beklentiler asgari ücretin açıklanacağı güne çevrilmiş durumda. An itbarı ile asgari ücret ne kadar oldu belli değil. Asgari ücret 2021 belli olduktan sonra açıklamaları sitemizde bulabilirsiniz.2021 yılında en düşük maaş miktarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. En son asgari ücretin belirlenmesi için 3. toplantı gerçekleşmişti. Bu toplantıdan sonra yeni toplantı tarihi açıklanmadı. Ücretin belirlenmesi için asgari ücret karar toplantısı ne zaman olacağı belli oldu.Son asgari ücret toplantısında TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda asgari ücretin 2 bin 792 lira olmasını önerdi.Tüm çalışanlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Vatandaşlar asgari ücret açıklandıktan sonra maaşlarında olabilecek değişiklikler konusunda araştırma yapıyor ve bütçelerini kontrol ediyor. Bütçeleri değişebilecek olan çalışanlar asgari ücretle çalışan işçiler dahil bu maaş rakamının belirlenmesini bekliyor.Bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.Asgari ücret 2020 yılında yüzde 15 artışla 2.324,70 TL olarak belirlenmişti. Beklentiler asgari ücretin 2021 yılı için en az bu artış oranında olması yönünde.