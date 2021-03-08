Yeni Adana Stadı, kentin iki takımını da memnun etti

UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen merkez Sarıçam ilçesindeki Yeni Adana Stadı, 19 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı açılışın ardından kenti TFF 1. Lig'de temsil eden Adana Demirspor ve Adanaspor'un maçlarına ev sahipliği yapmaya başladı.Hizmete giren 33 bin kişilik stat, koltuk renklerinin de verildiği turuncu-beyazlı ve mavi-lacivertli takımların yöneticileri tarafından da beğeni topladı.Adanaspor Basın Sözcüsü Erkin Doygun, AA muhabirine, Yeni Adana Stadı'nın Türkiye'de son dönemde yapılan birçok stat gibi modern olduğunu söyledi.Avrupa standartlarında inşa edilen stada Adanalıların da kavuştuğunu ifade eden Doygun, şöyle konuştu:"Biz de Adanaspor olarak modern bir statta oynama şansını artık elde ettik. Sadece kulüp açısından değil, taraftar, basın, burada futbol ailesinin içinde yer alan tüm paydaşlar bu stadın nimetlerinden faydalanacak. Ben bir yönetici olarak bu statta maçı izlerken aldığım keyif başka. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda tabi hikayelerimiz var. 83 yıl kullanılan 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda kaç nesil maç izledi. Oranın tabi ayrı bir hikayesi var ama artık günümüzde insan görsel ve konfor da istiyor. Taraftarından futbolcusundan, yöneticisinden basın mensubuna keyifle maçları takip edeceğimiz bir ortam olacak."Doygun, spora yapılan her yatırımın önemli olduğunu vurgulayarak, "Yeni statta motivasyon başta olmak üzere birçok şey de etkili oluyor. Futbolcular da tabi bundan etkileniyor. Futbolcular, soyunma odasından başlayarak gelişen süreçlerin tüm aşamalarından memnunlar. 33 bin kişilik bir stat... 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda, yıllar önce isimlendirilen tribünler vardı. Oradan insanların kopması, hissiyatları bırakması zor olacak. Yeni statta hem kulüp hem taraftar olarak yeni hissiyatlar oluşacak. Stat, taraftarın da beklentisini karşılayacak." diye konuştu.Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu da Yeni Adana Stadı'nda maç oynamaya başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın kent için öneminden bahseden Çokduygulu, "5 Ocak Fatih Terim Stadı Adana'nın en önemli mabediydi. Birçok yıldız oyuncu, başarı ve sevinç yaşadı, gözyaşı bu çimlere aktı ve ne yazık ki stat ömrünü tamamladı. Bu noktada Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'de statları yenileme kapsamında çalışmalarına Adana'yı da ekledi. Tabii ki Adana potansiyeli ve spora olağanüstü ilgisi olan bir şehir. Adana'da ciddi memnuniyet oldu." ifadesini kullandı.Çokduygulu, yeni stattan duydukları memnuniyeti anlatarak, şöyle konuştu:"Adanalı sporseverler, Adana Demirsporlular ve Adanasporlular artık keyifle maç izleyecekler. Adana'nın sıcağı insanı yakıyor. Eski statta taraftarlar sıcak nedeniyle zor anlar yaşıyordu, yağmurda ise ıslanıyordu. Yeni Adana Stadı'nda taraftar ne sıcaklayacak ne de ıslanacak. Bunun keyfi bile sporsever ve taraftarlara yeter diye düşünüyorum. Çok keyifli bir stat. İnşallah bu stat Süper Lig'in de habercisi olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bu hamlenin Türkiye'de ciddi bir sinerji yarattığını düşünüyorum. Çok önemli bir yatırım. Güzel bir açılışı oldu. Bu stat bence Adana'ya ayrı bir zenginlik kattı. Adana futbol anlamında potansiyel bir şehir. Süper Lig'e yükselirsek ve pandemi biterse 33 bin kişilik stadın ambiyansının çok güzel olacağını düşünüyorum. Adanalı bu stadı hak ediyor. Başkanımız Murat Sancak ile beraber çok iyi bir ivme yakaladık. İnşallah Süper Lig'e çıktığımız takdirde Adanalılar bu eserin anlamını daha iyi görecek."Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı'nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor.Koltukların yarısı Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da Adanaspor'un "turuncu-beyaz" renklerinden oluşuyor.Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleriyle dikkati çekiyor.Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğuyla hizmet veriyor.Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.Stadın etrafında, 431'i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da bulunuyor.