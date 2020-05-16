Yemeksepetinden sipariş veriliyor mu? Sokağa çıkma yasağında yemeksepeti açık mı?

Yemeksepeti sipariş vermek sokağa çıkma yasağında da mümkün. Ramazan dolayısıyla yemek siparişi vermek için açık tutulan restoranlar, kafeler bulunuyor ve yemeksepeti sipariş, yemeksepeti sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? şeklinde ifadeler bulunuyor. Sokağa çıkma yasağında yemek siparişi vermenin mümkün olduğu görüldü ve bu anlamda yoğun aramalar yapıldı. Yemeksepeti sokağa çıkma yasağında çalışıyor ve istediğiniz yemek siparişini verebilmeniz mümkün. Ünlü online yemek sipariş etme sitesi yemeksepeti sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? diyerek aramalar gerçekleştiriliyor. Bu anlamda yemek siparişi sokağa çıkma yasağı olduğu anda verilebiliyor. Benzer şekilde yemeksepeti sokağa çıkma yasağı yaşandığı bu günlerde döner, hamburger, pizza, lahmacun, kebap gibi akla gelen yiyecekler yemeksepetinde bulunuyor. Yemek sipariş etmek için yemeksepeti sokağa çıkma yasağında çalışıyor ve kullanılabilir.Yemeksepeti, paket servis hizmeti bulunan restoranlarla yemek siparişi vermek isteyen müşterileri bir araya getiren bir online sipariş verme uygulaması. Kullanıcılar, ister Yemeksepeti.com sitesi üzerinden ister mobil uygulaması üzerinden adres bilgilerine göre önlerinde listelenen restoranlara yemek siparişi verebiliyorlar.Sistemde bulunan onlarca mutfak çeşidi, farklı yemek tercihi olan farklı tipteki kullanıcılara hitap etme şansını sunuyor. Bu sayede hamburger yemek isteyen de ev yemeğini özleyen de aradığına ulaşıyor. Uygulamanın içerisinde, balık ve deniz ürünleri, pasta, börek, pizza, ev yemekleri, burger, lahmacun, kebap, köfte, tatlı türleri gibi pek çok yemek çeşidi yer alıyor.Türk mutfağının içerisinde yöresel olarak düzenlenmiş lokantalar da bulunuyor. Dolayısıyla kullanıcı Antep, Hatay ve Urfa yöresine özgü yemeklerin yanı sıra, Karadeniz mutfağı ve Konya menüleri gibi değişik yörelerin lezzetlerine de ulaşabiliyor. Yeni lezzetler denemek isteyenler için ise Çin, Japon, İtalyan mutfağı gibi farklı Dünya muftağı seçenekleri de mevcut.Yemeksepeti.com, akıllı telefonlara ya da tabletlere uyumlu olarak çalışan bir web sitesidir. Yemeksepeti mobil uygulaması ise telefonunuzdan evinize veya iş yerinize hızlıca sipariş vermenizi sağlar. Bunun için uygulamaya öncelikle e-posta adresinizle kayıt olmanız ve bir şifre belirlemeniz gerekir. Kayıt sırasında adres, telefon numarası, eposta, isim, soyisim gibi temel bilgiler istenir. İlk kayıt esnasında verilen bu bilgiler, sonraki siparişlerde otomatik geldiği için vakit kaybetmeden yemek seçimi yapılır. Sipariş vermek için kayıtlı adreslerinizden o sırada bulunduğunuz adresi seçebilir ve önünüze dökülen restoran listesini inceleyebilirsiniz. Bu restoranları çeşitli kriterlere göre filtreleyebilir ve bu sayede daha hızlı karar verebilirsiniz. Restoranları puanlarına, minimum tutar, ödeme şekli ve o an açık olma durumu gibi filtrelere göre süzebilirsiniz. Karşınıza çıkan lokantalardan istediğinizi seçip yemeklere göz atabilirsiniz. Yemeği ve dilediğiniz ek ürünleri seçip sepete attıktan sonra çeşitli ödeme seçenekleri karşınıza çıkar. Ödeme, kapıda veya online olarak yapılabilir. Online olarak kredi kartı veya banka kartıyla yapılabilen ödeme, aynı zamanda kapıda nakit, kredi kartıyla, banka kartıyla ya da restoranın anlaşmalı olduğu yemek çekleriyle de gerçekleştirilebilir.Her gün binlerce kişi Yemeksepeti üzerinden sipariş veriyor. İstenilen siparişin gelen siparişle uyuşmaması durumunda, restoran şikayet edilebiliyor. Gerekirse sipariş iade edilip yenisinin getirilmesi sağlanıyor. Bunun dışında sipariş, belirtilen süreden daha uzun zamanda teslim edilirse yine ilgili restoran şikayet edilebiliyor ve restorandan verilen siparişin iptali sağlanabiliyor. Ayrıca Yemeksepeti uygulaması üzerinde bulunan sağ alt köşeye konumlandırılmış olan Canlı Destek ekibi sayesinde, siparişlerin nerede olduğu, çıkış yapıp yapmadığı ya da ne zaman geleceği öğrenilebiliyor. Canlı Destek ekibi tamamen gerçek kişilerden oluşuyor ve lokantalarla bağlantı kurup siparişlerin durumunu öğreniyorlar.