Yemeğe gel diyen babasını bıçaklayarak öldürdü!

Avustralya'da dehşet bir olay meydana geldi. 22 yaşındaki, kendisini yemeğe çağıran ve ardından bilgisayar kablolarını kesen babasını bıçaklayarak öldürdü.Sdney Morning Herald gazetesinin haberine göre Chapman'ı akşam yemeğine çağıran babası, 'gelemem' cevabının ardından sinirlendi ve bilgisayarın kablolarını kesti. Bunun üzerine deliye dönen Chapman, yatağının yanında bulunan avcı bıçağıyla birlikte babasını sırtından bıçakladı.Daniel, babasını bıçakladıktan sonra mutfakta bulunan annesine durumu anlattı ancak hastaneye kaldırılan baba, hayatını kaybetti.Daniel Chapman, olayın ardından mahkeme karşısına çıkarken duruşmada söz alan bir psikiyatrist, Chapman'ın otizm spektrum bozukluğu olduğunu ve bir süredir anti depresanlarını bıraktığı için böyle bir durum yaşandığını söyledi. Chapman'ın bir video oyun bağımlısı olduğunu belirten psikiyatrist, 22 yaşındaki gencin günde sadece 4 saat uyuduğunu ve geriye kalan 20 saatte oyun oynadığını belirtti.17 Kasım'da karar duruşması yapılacak olan davada 22 yaşındaki Avustralyalı'nın cezaevine girmesi bekleniyor.