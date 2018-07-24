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Yemeğe dayanamayıp sandalyeden düştü
Yemeğe dayanamayıp sandalyeden düştü
Ünü tüm dünyaya ulaşan Nusret'in bu seferki videosuna kendisi değil bir müşterisi damga vurdu.
24 Temmuz 2018 17:48
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