Yemeğe dayanamayıp sandalyeden düştü

Ünü tüm dünyaya ulaşan Nusret'in bu seferki videosuna kendisi değil bir müşterisi damga vurdu.







İLGİLİ VİDEO Ünü tüm dünyaya ulaşan Nusret'in bu seferki videosuna kendisi değil bir müşterisi damga vurdu.

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