2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yelkende Türk sporcular mücadelelerini sürdürdü.



Enoshima Yat Limanı'nda yapılan yarışlarda kadınlar laser radial sınıfından yarışan Ecem Güzel, ikinci yarış gününün ardından 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında 12. sıradaki yerini korudu.



Rüzgar sörfü RS:X kadınlar kategorisinde kadınlarda Dilara Uralp, 6. yarışını tamamladı. İlk gün yarışlarında 27 sporcu arasında 21. sırada yer alan Dilara, bugünkü mücadelenin ardından 23. sıraya geriledi.



Erkekler rüzgar sörfü RS:X'de mücadele eden Onur Cavit Biriz ise 6 yarış sonunda 25 sporcu arasında 19.'luktan 17.'liğe yükseldi.



