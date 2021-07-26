Yelkende Türk sporcular mücadelelerini sürdürdü

Yelkende Türk sporculardan Ecem Güzel 12. sıradaki yerini korudu, Dilara Uralp günü 23. ve Onur Cavit Biriz 17. sırada tamamladı.

Yelkende Türk sporcular mücadelelerini sürdürdü
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yelkende Türk sporcular mücadelelerini sürdürdü.

Enoshima Yat Limanı'nda yapılan yarışlarda kadınlar laser radial sınıfından yarışan Ecem Güzel, ikinci yarış gününün ardından 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında 12. sıradaki yerini korudu.

Rüzgar sörfü RS:X kadınlar kategorisinde kadınlarda Dilara Uralp, 6. yarışını tamamladı. İlk gün yarışlarında 27 sporcu arasında 21. sırada yer alan Dilara, bugünkü mücadelenin ardından 23. sıraya geriledi.

Erkekler rüzgar sörfü RS:X'de mücadele eden Onur Cavit Biriz ise 6 yarış sonunda 25 sporcu arasında 19.'luktan 17.'liğe yükseldi.

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