Yelkende milli kitesörfçü Ejder Ginyol İtalya'da birinci oldu

Milli kitesörfçü Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen 2021 Kitefoil Dünya Serisi Gizzeria Etabı'nda master kategorisinde birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Yelkende milli kitesörfçü Ejder Ginyol İtalya'da birinci oldu
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12 Temmuz 2021 15:52
Milli kitesörfçü Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen 2021 Kitefoil Dünya Serisi Gizzeria Etabı'nda master kategorisinde birinciliği elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Yelken Kulübü sporcusu Ejder Ginyol, İtalya'da katıldığı "2021 Kitefoil World Series Gizzeria Etabı"nı birinci tamamladı.

Organizasyonda milli kitesörfçü Ejder Ginyol, 26 Ülkeden 100 sporcunun mücadele ettiği 17 yarış sonunda master kategorisinde birinci olurken, altın grupta 21. sırada yer aldı.


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