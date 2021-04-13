Yelkende laser sınıfı milli takım seçme yarışları İzmir'de başladı

2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın laser sınıflarında heyecan İzmir'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yelkende laser sınıfı milli takım seçme yarışları İzmir'de başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2021 14:00
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın laser sınıflarında heyecan İzmir'de başladı.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ile Urla Deniz Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışların ikinci haftasında, "Laser 4.7" sınıfında 34 kulüpten 104 yelkenci, "Laser Radial" sınıfında 17 kulüpten 37 yelkenci ve "Laser Standard" sınıfında 6 kulüpten 8 yelkenci mücadele ediyor.

17 Nisan Cumartesi günü tamamlanacak yarışların ardından bu kategorilerde milli takıma girecek yelkenciler belirlenecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.