Yelkende 'Formula Kite' ve 'IQFoil' sınıfı Milli Takım Seçme Yarışları, İzmir'de yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonunun "Formula Kite" ve 'IQFoil" sınıflarındaki milli takım seçme yarışları, 29 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde, İzmir'de düzenlenecek.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan, genç kategoride ve açık statüde yapılacak yarışlar, Urla ilçesinin Torasan bölgesinde gerçekleştirilecek.



Lisans vizesi olan sporcuların kayıt yaptırabileceği yarışlara, 21 Haziran Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunulabilecek.



