Yelkende 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası yarışları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yelkende 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası sona erdi
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04 Kasım 2022 22:37
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası yarışları tamamlandı.

Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, 23 ülkeden 102 teknede 787 yelkenci mücadele etti.

Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, bölge tanıtımına büyük katkı sağlayan etkinliğin sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Yarışlar sonunda sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC 1: Lagertha - Viacheslav Ermolenko

IRC 2: Jason - Aleksei Brunov

IRC 3: Bogatyr - İgor Rytov

IRC 4: Symfony - Timakov Anton

IRC 5: Space Jockey - Victor Zakharov

IRC 6: Hey Teacher - Serhat Ayan

CHR 1: Zhelaet - Sergei Reznik

CHR 2: Rama - Andrei Morozov

CHR 3: Capella 2 - Dmitny Komarov

CHR 4: Kacamak - Olga Koriakova

Organizasyonun sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

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