Yelkende 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası yarışları tamamlandı.



Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, 23 ülkeden 102 teknede 787 yelkenci mücadele etti.



Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, bölge tanıtımına büyük katkı sağlayan etkinliğin sorunsuz tamamlandığını söyledi.



Yarışlar sonunda sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:



IRC 1: Lagertha - Viacheslav Ermolenko



IRC 2: Jason - Aleksei Brunov



IRC 3: Bogatyr - İgor Rytov



IRC 4: Symfony - Timakov Anton



IRC 5: Space Jockey - Victor Zakharov



IRC 6: Hey Teacher - Serhat Ayan



CHR 1: Zhelaet - Sergei Reznik



CHR 2: Rama - Andrei Morozov



CHR 3: Capella 2 - Dmitny Komarov



CHR 4: Kacamak - Olga Koriakova



Organizasyonun sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.



