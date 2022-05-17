Yelkenci 2 kardeş, Türkiye'nin dört denizini geçip Hatay'a ulaştı

Tolga ve Atilla Gökova, Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından, "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için denize açıldı.



Gökova kardeşler, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçerek 13 saat 15 günde Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.



Yelkencileri kentte İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon karşıladı.



Ergenekon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turkcell olarak kuruldukları günden bu yana spora destek verdiklerini söyledi.



Tolga ve Atilla Gökova kardeşlerin yelken sporu açısından önemli bir rekor kırdığını aktaran Ergenekon, sporcuları karşılayıp onlara destek vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti.



"Bu rekor denemesini yaparken doğaya hiç zarar vermedik"



Yelken sporcusu Atilla Gökova da yola çıkmadan önce çok heyecanlı olduklarını ifade etti.



Hopa'dan İskenderun'a 1700 millik etabı 13 günde tamamladıklarını dile getiren Gökova, bunun Türkiye'deki yelkencilik açısından iyi bir süre olduğunu belirtti.



Başkalarının da bu rekoru deneyip kırmasını arzu ettiklerini aktaran Gökova, şöyle konuştu:



"Vardıktan sonra bittiğine üzüldüğümüz, bittiğine de sevineceğimiz kadar zor bir seyahat oldu. Şimdilik bizde rekor. Tabii ki uzun bir süre kalmasını da temenni ederiz. Bu rekor denemesini yaparken doğaya hiç zarar vermedik. Hiç yakıt tüketmeden, bütün doğal atıklarımızı denize atmak yerine doğaya uygun projemiz vardı. Kendi suyumuzu ürettiğimiz, enerjimizi güneşten aldığımız ve bunu da layığıyla yapabilmiş olmak ve böyle yaşamaya devam edebilmeyi çok arzu ediyoruz. Bu yaşam ideolojisinin yaygınlaşması aslında bizim için rekor denemesi süresinden çok daha önemli. Çünkü bahsettiğimiz gelecek artık geldi ve çok daha dikkatli olmamız gereken bir döneme girdik."



Tolga Gökova ise ağabey ve kardeş olarak bu rekoru kırmış olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.





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