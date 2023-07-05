Yelken yarışlarında 7 milli sporcu mücadele edecek

Paris'te düzenlenecek 2024 Test Event Yelken Yarışları'nda 7 milli sporcu mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yelken yarışlarında 7 milli sporcu mücadele edecek
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05 Temmuz 2023 17:51
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık niteliğindeki Paris 2024 Test Event Yelken Yarışları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 7-16 Temmuz tarihlerinde Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'DEN 5 SPORCU

Paris 2024 Test Event Yarışları'nda ILCA 7 sınıfından Yiğit Yalçın Çıtak (Fenerbahçe), ILCA 6 sınıfından Nazlı Çağla Dönertaş (Fenerbahçe), formula kite kategorisinde Derin Atakan (Fenerbahçe), IQ foil sınıfında Onur Cavit Biriz (Fenerbahçe), Merve Vatan (İÇDAŞ Spor) ve 470'te Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe) mücadele verecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, başta sporcular olmak üzere Sportif Direktör Tayfun Erey'e, milli takım antrenörleri Mustafa Çakır, Romain Bonnaud, Ferit Ercan, Alp Alpagut, Jaroslaw Miarczynski ve Blazej Ozog'a başarılar dileğinde bulundu.

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