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Yelken yarışlarına rüzgar engeli

CFM-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak ilk gün yarışları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan keşişleme nedeniyle yarışçılar denize açılmadı.

Yelken yarışlarına rüzgar engeli
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03 Mart 2018 17:52
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak ilk gün yarışları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bodrum'da, saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan keşişleme nedeniyle Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak ilk gün yarışları, iptal edildi.

Sporculardan Tolga İrdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarının hızının fazla olması nedeniyle denize açılmadıklarını söyledi.

Organizasyonda, yarın rüzgarın hızının azalmasının beklendiği, ikinci gün yarışlarının yapılmasının planlandığı bildirildi.

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