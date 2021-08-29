Yelken Techno 293 - Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya

Techno 293-Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda milli yelkencilerden Merve Vatan ve Artun Şenol birinci, Naz Enis üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yelken Techno 293 - Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya
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29 Ağustos 2021 15:21
Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Techno 293-Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda milli yelkencilerden Merve Vatan ve Artun Şenol birinci, Naz Enis üçüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 17 sporcunun katıldığı Techno 293 Plus kadınlar kategorisinde Merve Vatan ile 14 ülkeden 42 sporcunun yarıştığı Techno 293 15 yaş altı erkekler kategorisinde Artun Şenol birincilik elde etti.

Şampiyonanın Techno 293 17 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışan Naz Enis ise üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporcular, düzenlenen törende madalyalarını alırken, Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçisi Süleyman İnan Özyıldız da organizasyonu takip etti.


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