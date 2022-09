Yeliz Yılmaz: 'Yurt dışı kariyerimde pişmanlığım var'

16 yaşında ilk kez Hentbol A Milli Kadın Takımı'nda oynamaya başlayan ve plaj hentbolu, Üniversiteler Milli Takımı ve Liseler Milli Takımı da dâhil olmak üzere her seviyede Milli formayı 25 yıl boyunca 400'ün üzerinde kez terleterek ülkemizin gelmiş geçmiş en başarılı sağ oyun kurucularının başında gelen Yeliz Yılmaz, medyaya açıklamalarda bulundu.



Oyunculuk kariyerini sona erdirerek Yalıkavak Belediye takımının yardımcı antrenörü olarak görev yapan Yılmaz, hentbol kariyerine nasıl başladığına ilişkin, "Hentbola ortaokulda beden eğitimi öğretmenimiz Levent Dülüloğlu'nun beni takıma seçmesiyle başladım. İlk yıllarda kaleci olarak görev yapıyordum, sanırım iki yıl kaleci oynadım. Küçükler ve ortaokullarda Türkiye şampiyonu olduğumuz senelerde ben kaleci olarak oynuyordum. Sonra Mülayim Yalçın hocamızın "sen solaksın oyuna çıkmalısın" demesiyle oyunculuk kariyerimde başlamış oldu. Kaleden çıktığım yıl B yıldız milli takımıyla Balkan şampiyonasına katıldık ve orada şampiyon olduk, böylece milli takım kariyerim de başlamış oldu. Net hatırlamıyorum, sanrım 16 yaşındaydım ilk A milli takım kampına katılmıştım, oradan da Hollanda'da düzenlenen özel bir turnuvaya gitmiştik. Milli takım antrenörümüz Kenan Öner'di. Bütün spor branşlarında olduğu gibi bence hentbolda da solak olmak bir avantaj, ancak verilen şansları iyi değerlendiremezseniz solak olmanızın antrenörler için pek bir şey ifade edeceğini zannetmiyorum. Ben o tarihten itibaren çok uzun yıllar kesintisiz milli takımda görev aldım, sanırım hocalarımın verdiği şansı iyi değerlendirdim" ifadelerini kullandı. Yeni Karamürsel (YKM) takımında ilk lig şampiyonluğunu, Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynama başarısını elde ettiğini belirten Yılmaz, "Sonrasında benim evim olan Üsküdar Belediyesi'nde sayısız başarılara imza attım. Kastamonu Belediyesi'nde yine şampiyonluk yaşadım ve Avrupa kupalarında final, yarı final oynama başarısı gösterdim" dedi.



Kariyerinde çok önemli antrenörlerle çalıştığını aktaran Yılmaz, "Çok insancıl, her anlamda gelişimime katkı sağlayan, beni hep bir adım daha ileri gitmeye teşvik eden, alanında çok bilgili antrenörlerle keyifle çalıştım, bunun yanında tabii ki beni çok zorlayan hatta hentbolu bırakma noktasına getiren zorlu antrenörlerle de çalışmadım değil. O zamanlarda bu insanlara çok kızsam da bir şekilde beni güçlendirdiklerine inanıyorum, belki yöntem bu olmamalıydı ancak bana sonrasında güç kattılar" diye konuştu.



Plaj hentbolu kariyerine de değinen Yılmaz, "Yıllarca hem salon hem plaj hentbolunu beraber oynadım. Her zaman büyük keyif alarak oynadığım ve bence çok estetik duran bir branşı hentbolun. Biz salonda alamadığımız çoğu başarıyı plajda aldık. Avrupa ikinciliği, dünya ikinciliği, Dünya Oyunları üçüncülüğü ve Akdeniz Oyunları üçüncülüğü. Biz ülkemizin konumu itibariyle plaj hentboluna çok yatkın bir ülkeyiz. Hentbolcularımız da bence çok rahat ve severek plaj hentbolunu oynuyorlar. Olimpiyatlar özlemimizi plaj hentboluyla bir nebze de olsa giderebiliriz. Bunun için şimdiden planlı ve programlı bir şekilde, takımımızla hazırlıklara başlamalıyız. Ben plajda çok başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.



"YURT DIŞI KARİYERİMDE PİŞMANLIĞIM VAR"



Kısa süreli yurt dışı kariyerinde zorlayıcı bir antrenör ile çalıştığını belirten Yılmaz, daha uzun yıllar yurt dışında hentbol oynamış olmak istediğini belirterek, "O zaman da yurt dışında transferler profesyonel yapılıyordu aynı şu an olduğu gibi. Maalesef yönlendiren biri olmadığı için yurt dışı kariyerim çok kısa sürdü. Diğer taraftan Türkiye de de yurt dışından kazanabileceğim parayı kazanıyordum ve yönlendiren biride olmadığı için Türkiye ile yetindim. Konuyla ilgili maalesef pişmanlığım var" ifadelerini kullandı.



"HEDEFİM ANTRENÖR OLMAK"



Kariyerinin son dönemlerinde Yalıkavak'ta forma giyen ve ardından hentbolu bıraktıktan sonra yine Yalıkavak'ta yardımcı antrenör olan Yılmaz, öncelikli hedefinin antrenörlüğü öğrenmek olduğunu ifade ederek, "Hentbol oynamak ile oynatmak ve öğretmek çok farklı şeyler bunun farkındayım. O yüzden öncelikle bu konulara eğileceğim. Kıvanç Hocamın yükünü azaltmak, hocalarımın arkadaşlarımla arasında bir köprü olmak istiyorum. Ve elimden geldiğince hem takım arkadaşlarıma hem de kendime katkı olmak istiyorum" dedi.



Sonraki hedefinin veteran milli takımı olduğunu kaydeden Yılmaz, genç hentbolculara öz disiplinlerini sağlayarak hentbolu hayatlarında öncelikli yere koymaları tavsiyesinde bulundu.





