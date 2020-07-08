Yekta Kurtuluş: "Onurumuz için mücadele ettik"

Antalyasporlu futbolcu Yekta Kurtuluş, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Yekta Kurtuluş: 'Onurumuz için mücadele ettik'
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08 Temmuz 2020 20:58
Antalyaspor'un Trabzonspor 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Antalyasporlu futbolcu Yekta Kurtuluş açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında tüm haysiyetleri ile mücadele ettiklerinin altını çizen Yekta Kurtuluş: "Bu maçlar bizim için onur maçları, Trabzonspor karşısında tüm haysiyetimiz, tüm onurumuz ile mücadele ettik. Hedefsiz kalmamız mücadelen etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Eksikler ile çıktık ancak tüm takım arkadaşlarımız elinden gelenin en iyisini yaptı, herkesi tebrik ediyorum" dedi.



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