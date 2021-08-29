Etiyopyalı atlet Yalemzerf Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı.
Yehualaw, Kuzey İrlanda'nın Antrim Kontluğu ile aynı adı taşıyan sahilde düzenlenen 21,0975 kilometrelik mücadeleyi, 1 saat 3 dakika 43 saniyede tamamladı.
22 yaşındaki sporcu böylece Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1.04.02 ile 4 Nisan'da İstanbul'da ele geçirdiği rekorun yeni sahibi oldu.
Yehualaw, Kuzey İrlanda'nın Antrim Kontluğu ile aynı adı taşıyan sahilde düzenlenen 21,0975 kilometrelik mücadeleyi, 1 saat 3 dakika 43 saniyede tamamladı.
22 yaşındaki sporcu böylece Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1.04.02 ile 4 Nisan'da İstanbul'da ele geçirdiği rekorun yeni sahibi oldu.