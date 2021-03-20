Yedlin'in performansı: 1 gol, 1 penaltı, 1 kırmızı

Bu sezon 7. kez kızardılar

Sarı-Kırmızılılar'da Luyindama ve Marcao'nun beklenmedik hataları, savunmanın sağında oynayan DeAndre Yedlin'i de etkiledi. Normalde maça iyi başlayan isimlerden biri olan Yedlin, takımının adeta ilk düdükle birlikte 1-0 yenik duruma düşmesi sonrasında 14'teki korner pozisyonunda maça beraberliği getiren golü attı.Yedlin, Süper Lig'de ilk kez gol atarken, lig tarihinde Galatasaray formasıyla fileleri havalandıran ilk ABD'li oyuncu unvanını elde etti. Ancak ikinci devrede tecrübeli futbolcu, 52. dakikada Rize atağında ceza sahası içinde Samudio'nun kafasında topa elle dokundu ve hakem hem penaltı hem de sarı kart gösterdi.Konuk ekip tekrar 3-2'lik üstünlüğü elde ederken Aslan'ın skorun 3-3'e getirmesinden sadece 1 dakika sonra 75'te Yedlin, oyuna sonradan giren Michalak'ı düşürdü. Hakem önce penaltı daha sonra VAR'a giderek frikik vuruşu verdi. Yedlin'e de bu hareketinden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart verildi. Yedlin, bu sezon takımı adına kırmızı kart gören 7. oyuncu oldu ve Aslan, 2012-13'ten sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu egale etti.