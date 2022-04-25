Yedlin Galatasaray'dan sonra kendini buldu

Inter Miami'de De Andre Yedlin fırtınası. Galatasaray'dan devre arasında gönderilen ve MLS ekibi Inter Miami ile anlaşan Yedlin ülkesinde son iki maça damga vuran isim oldu.



28 yaşındaki sağ bek takımının kazandığı son 3 maçta dikkat çeken performans ortaya koyarken 2 asisitlik katkı da yaptı. Yedlin Inter Miami'nin Seattle Sounders'i deplasmanda 1-0 yepdiği maçta asisti yapan isim oldu. ABD'li oyuncu ayrıca takımının sahasında Atlanta United'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ilk golün asistini yaptı.



Yedlin Galatasaray'dan ayrıldıktan sonraki dönemde Inter Miami ile 8, ABD Milli Takımı ile de iki mücadelede boy gösterdi.



Galatasaray'daki performansıyla tartışılan Yedlin Inter Miami takımında kaptanlık görevini yürütüyor.





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